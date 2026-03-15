Anselmi vê sequência pesada como inimiga em meio à pressão no Botafogo

Martín Anselmi vive momento delicado no comando do Botafogo. Eliminado da Libertadores e vindo de derrota acachapante em casa no clássico com o Flamengo, o técnico vê a sequência de jogos complicada como inimiga em meio à pressão.

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➡️ Anselmi desabafa após derrota do Botafogo para o Flamengo: 'Então sou burro'

O cenário cobra urgência no projeto da SAF. Seja ela por parte da diretoria, de ações da comissão técnica ou dos jogadores quanto ao desempenho. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Botafogo vai afundando na crise criada pelo próprio erro.

Nesta semana, Anselmi vê dois compromissos que podem ser decisivos quanto à sua permanência no cargo. Na quarta-feira (18), vai ao Allianz, em São Paulo, para enfrentar o forte Palmeiras. Favoritismo do lado paulista do duelo, enquanto o carioca segue apreensivo.

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Já no fim de semana, o compromisso novamente na condição de visitante será em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Projeção complicada para recorte de pontos, mas boa oportunidade de recuperação.

Botafogo com caminho complicado

A missão do Botafogo é recuperar a confiança para fazer fluir o trabalho. Isso só acontecerá em caso de vitória, como o próprio Martín Anselmi destacou em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo. Sobre pressão, o argentino vê cenário normal.

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Botafogo perdeu para o Flamengo por 3 a 0 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

– Para mim, atletas de elite, técnicos de elite, nós que fazemos parte da elite, somos privilegiados, porque fazer parte de um clube como o Botafogo e poder trabalhar aqui, e não estou dizendo isso para promover o clube, não, é a realidade, é algo para poucos. Sou um privilegiado por ter esse trabalho. E esse trabalho, como o meu, como o dos outros técnicos do Brasileirão, é desconfortável, porque estamos constantemente sob pressão, sob escrutínio, expostos, sujeitos à opinião pública.

Com dois jogos a menos, o Botafogo soma apenas três pontos no Brasileirão e abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação.

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