imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense escalado com força máxima para estreia do Brasileirão

Tricolor enfrenta o Grêmio no Maracanã

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
18:32
John Kennedy comemora gol em Fluminense x Flamengo (Lucas Merçon/ Fluminense FC)
imagem cameraJohn Kennedy comemora gol em Fluminense x Flamengo (Lucas Merçon/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para a partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

➡️ Com Maracanã como trunfo, Nonato mira estreia no Brasileirão: 'Estamos confiantes'

A partida marca o retorno do técnico Luis Zubeldía ao comando da equipe à beira do campo, após liberação médica. O treinador ficou afastado nas últimas semanas por conta de um procedimento cardíaco e volta justamente na abertura da principal competição nacional.

O Tricolor chega embalado após vencer o Flamengo no clássico do último domingo, pelo Campeonato Carioca, e inicia o Brasileirão com a base que vem sendo utilizada neste começo de temporada. A lista conta com nomes experientes, jovens que ganharam espaço recentemente e reforços já integrados ao elenco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Técnico: Luis Zubeldía)

LanceTV! inicia uma nova fase da sua grande programação para 2026. A partir deste Campeonato Brasileiro, o canal passa a realizar transmissões ao vivo direto do Maracanã, sem imagens, levando ao público uma experiência completa e com o olhar de quem está dentro do jogo. A estreia acontece no confronto entre Fluminense e Grêmio, com transmissão ao vivo a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Além da transmissão ao vivo, o canal também irá ter um pré-jogo especial de uma hora. A programação trará reportagens em tempo real nos arredores do estádio e também dentro do estádio, além da visão do torcedor direto da arquibancada.

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Grêmio (Foto: Divulgação)
Relacionados do Fluminense para enfrentar o Grêmio (Foto: Divulgação)

