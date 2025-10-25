Colunistas comparam sequências de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão: 'Mais complicada'

Empatados na liderança do Brasileirão com 61 pontos e mais dez partidas por jogar, Flamengo e Palmeiras devem disputar o título nacional até a 38ª rodada. Os dois clubes ainda precisarão dividir o foco com o sonho da conquista da Libertadores e a temida Data Fifa. O Lance! consultou dois dos nossos colunistas para entender qual dos candidatos ao troféu tem a sequência mais difícil no Brasileiro.

Para Eduardo Tironi, a sequência do Palmeiras é mais difícil que a do Flamengo justamente pelo seu início, no qual enfrentará o forte Cruzeiro - que até ainda tem chances remotas de título - logo após jogo na altitude pela Libertadores. Veja a análise abaixo.

"Eu acho que essa primeira perna, esses primeiros três jogos, são menos fáceis para o Palmeiras. Primeiro, porque joga quinta (contra a LDU pela Libertadores) e depois domingo, joga na altitude, tem que viajar de cara, e depois encara o Cruzeiro, que é muito mais forte que o Fortaleza que o Flamengo vai encarar. Então o meu ponto é: o Flamengo pode arriscar no jogo contra o Fortaleza, pode levar um time forte, mas não o titular, enquanto o Palmeiras talvez não consiga fazer isso devido à briga pelo Brasileiro. O Flamengo ganhar do Fortaleza, que está praticamente rebaixado, mesmo em Fortaleza, é mais simples do que o jogo do Palmeiras, além do fato da altitude que o Palmeiras vai encarar no começo, que vai deixar desgastado para esse jogo contra o Cruzeiro. É complexo, por isso que eu acho que essa sequência do Palmeiras é mais complicada."

Gustavo Fogaça, o Guffo, por sua vez, vê equilíbrio entre as tabelas, com o mando de campo podendo ser decisivo. Confira abaixo.

"O Flamengo em casa tem quatro jogos relativamente acessíveis, ainda mais levando em conta o desempenho rubro-negro no Maracanã: Sport, Santos, Bragantino e Ceará. O Palmeiras em casa tem o clássico com o Santos, o Fluminense, o Cruzeiro buscando G4 e um Vitória tentando fugir do rebaixamento. São jogos mais complicados. Por isso, no quesito mandante, o Flamengo parece melhor para pontuar do que o Palmeiras.

Como visitante, o Mengão tem uma vida mais complicada, incluindo aí um Fla-Flu. Atlético-MG e toda a rivalidade, São Paulo e Mirassol, são três jogos de risco que podem tirar pontos do Flamengo. O Palmeiras também tem jogos complicados fora de casa, com atenção, mas mais maleáveis: Grêmio pode estar já com o ano definido, assim como Ceará e Galo. É provável que, como visitante, o Palmeiras tenha melhor desempenho que o Flamengo.

Flamengo mandante ou Palmeiras visitante? Um dos dois será o fiel da balança para sabermos para quem vai o título do Brasileirão 2025."

Disputa de bola durante jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Tabelas de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Flamengo

- Libertadores: Flamengo x Racing -

x Fortaleza (visitante) - 25/10

- Libertadores: Racing x Flamengo-

x Sport (mandante) - 01/11

x São Paulo (visitante) - 05/11

x Santos (mandante) - 09/11

- Início da Data Fifa -

x Sport (visitante) - 15/11

x Fluminense (visitante) - 19/11

- Fim da Data Fifa -

x Bragantino (mandante) - 23/11

- Final da Libertadores -

x Atlético-MG (visitante) - 30/11

x Ceará (mandante) - 03/12

x Mirassol (visitante) - 07/12

Palmeiras

- Libertadores: LDU x Palmeiras -

x Cruzeiro (mandante) - 26/10

- Libertadores: Palmeiras x LDU -

x Juventude (visitante) - 02/11

x Santos (mandante) - 06/11

x Mirassol (visitante) - 09/11

- Início da Data Fifa -

x Santos (visitante) - 15/11

x Atlético-MG (visitante) - 19/11

- Fim da Data Fifa -

x Fluminense (mandante) - 23/11

- Final da Libertadores -

x Grêmio (visitante) - 30/11

x Vitória (mandante) - 03/12

x Ceará (visitante) - 07/12