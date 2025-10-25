menu hamburguer
Flamengo ou Palmeiras: torcedores e jornalistas elegem quem terá vida mais difícil no Brasileirão

Últimos dez jogos definirão vencedor do Campeonato Brasileiro

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
05:30
Danilo e Vitor Roque disputam bola durante jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraDanilo e Vitor Roque disputam bola durante jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Empatados na liderança do Brasileirão com os mesmos 61 pontos e mais dez confrontos por disputar, Flamengo e Palmeiras disputarão ponto a ponto o título nacional. Os dois clubes ainda precisarão dividir atenções com o sonho da conquista da Libertadores e uma assustadora Data Fifa no meio do caminho. Mas afinal, quem tem a sequência mais complicada até o fim do torneio?

Para os torcedores dos dois times, não há dúvidas: a sequência do seu clube do coração é a mais difícil. Em enquetes organizadas nos respectivos canais de torcida do Lance! no WhatsApp, os votos foram muito discrepantes. 87,7% dos 1823 votantes flamenguistas consideram a tabela do Mengão mais complicada, enquanto 91,8% dos 1089 palmeirenses participantes observam justamente o contrário.

Enquete com torcedores flamenguistas:

Lance!

Enquete com torcedores palmeirenses:

Lance!

Na opinião da redação do Lance!, o Palmeiras tem a sequência mais difícil. Em votação com 24 jornalistas da equipe, 22 entenderam dessa forma. Confira análise detalhada.

Tabelas de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Flamengo

- Libertadores: Flamengo x Racing -

x Fortaleza (visitante) - 25/10

- Libertadores: Racing x Flamengo-

x Sport (mandante) - 01/11

x São Paulo (visitante) - 05/11

x Santos (mandante) - 09/11

- Início da Data Fifa -

x Sport (visitante) - 15/11

x Fluminense (visitante) - 19/11

- Fim da Data Fifa -

x Bragantino (mandante) - 23/11

- Final da Libertadores -

x Atlético-MG (visitante) - 30/11

x Ceará (mandante) - 03/12

x Mirassol (visitante) - 07/12

Palmeiras

- Libertadores: LDU x Palmeiras -

x Cruzeiro (mandante) - 26/10

- Libertadores: Palmeiras x LDU -

x Juventude (visitante) - 02/11

x Santos (mandante) - 06/11

x Mirassol (visitante) - 09/11

- Início da Data Fifa -

x Santos (visitante) - 15/11

x Atlético-MG (visitante) - 19/11

- Fim da Data Fifa -

x Fluminense (mandante) - 23/11

- Final da Libertadores -

x Grêmio (visitante) - 30/11

x Vitória (mandante) - 03/12

x Ceará (visitante) - 07/12

