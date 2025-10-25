Flamengo ou Palmeiras: torcedores e jornalistas elegem quem terá vida mais difícil no Brasileirão
Últimos dez jogos definirão vencedor do Campeonato Brasileiro
Empatados na liderança do Brasileirão com os mesmos 61 pontos e mais dez confrontos por disputar, Flamengo e Palmeiras disputarão ponto a ponto o título nacional. Os dois clubes ainda precisarão dividir atenções com o sonho da conquista da Libertadores e uma assustadora Data Fifa no meio do caminho. Mas afinal, quem tem a sequência mais complicada até o fim do torneio?
Para os torcedores dos dois times, não há dúvidas: a sequência do seu clube do coração é a mais difícil. Em enquetes organizadas nos respectivos canais de torcida do Lance! no WhatsApp, os votos foram muito discrepantes. 87,7% dos 1823 votantes flamenguistas consideram a tabela do Mengão mais complicada, enquanto 91,8% dos 1089 palmeirenses participantes observam justamente o contrário.
Enquete com torcedores flamenguistas:
Enquete com torcedores palmeirenses:
Na opinião da redação do Lance!, o Palmeiras tem a sequência mais difícil. Em votação com 24 jornalistas da equipe, 22 entenderam dessa forma. Confira análise detalhada.
Tabelas de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão
Flamengo
- Libertadores: Flamengo x Racing -
x Fortaleza (visitante) - 25/10
- Libertadores: Racing x Flamengo-
x Sport (mandante) - 01/11
x São Paulo (visitante) - 05/11
x Santos (mandante) - 09/11
- Início da Data Fifa -
x Sport (visitante) - 15/11
x Fluminense (visitante) - 19/11
- Fim da Data Fifa -
x Bragantino (mandante) - 23/11
- Final da Libertadores -
x Atlético-MG (visitante) - 30/11
x Ceará (mandante) - 03/12
x Mirassol (visitante) - 07/12
Palmeiras
- Libertadores: LDU x Palmeiras -
x Cruzeiro (mandante) - 26/10
- Libertadores: Palmeiras x LDU -
x Juventude (visitante) - 02/11
x Santos (mandante) - 06/11
x Mirassol (visitante) - 09/11
- Início da Data Fifa -
x Santos (visitante) - 15/11
x Atlético-MG (visitante) - 19/11
- Fim da Data Fifa -
x Fluminense (mandante) - 23/11
- Final da Libertadores -
x Grêmio (visitante) - 30/11
x Vitória (mandante) - 03/12
x Ceará (visitante) - 07/12
