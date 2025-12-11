Gustavo Henrique valoriza feito defensivo do Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians segue sem sofrer gols na atual temporada da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10), o clube alvinegro venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, e abriu vantagem na semifinal da competição nacional.

continua após a publicidade

Durante a trajetória no torneio, o Corinthians eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense. Em todos os jogos, a defesa do Timão passou 'intacta'. Após a partida, Gustavo Henrique relembrou a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, valorizou a estratégia defensiva da equipe para a semifinal e a estatística positiva na Copa do Brasil

- A gente se preparou muito, o Dorival junto da comissão estudou muito a equipe do Cruzeiro, a gente veio aqui tomou 3 a 0, não conseguimos fazer o que podemos, mudamos a formação, a gente sabe que quando jogamos com a equipe completa, o entrosamento é maior. Tentamos neutralizar a maior parte das jogadas deles, ser forte defensivamente é o que procuramos para cada jogo, estamos de parabéns, não tomamos gol na competição, espero que a gente continue assim - disse o jogador em entrevista à 'GETV'.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians ainda não sofreu gols na atual edição da Copa do Brasil (Foto: Cristian Ribeiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Como foi a vitória do Corinthians na Copa do Brasil

O Timão chegou contestado para a semifinal. A defesa foi vazada 12 vezes nas últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, se impôs no Mineirão e chegou a ter mais posse de bola na primeira etapa, quando encontrou o resultado com gol de Memphis.

Corinthians e Cruzeiro voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão terá a vantagem do empate para avançar à final da Copa do Brasil. O adversário sai do confronto entre Fluminense e Vasco.