Lucas Romero está suspenso para Corinthians x Cruzeiro

Um dos três jogadores do Cruzeiro pendurados contra o Corinthians, Lucas Romero recebeu seu terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo de volta, em São Paulo.

O volante recebeu a punição nos minutos finais do duelo, ao dar um tranco por trás no lateral Matheus Bidu, do Corinthians.

Antes, Lucas Romero havia levado cartões amarelos no jogo de ida contra o Vila Nova, no Mineirão, e também no jogo de ida contra o CRB, outra vez no Gigante da Pampulha.

Villalba é dúvida para o jogo de volta

Zagueiro titular do Cruzeiro, Lucas Villalba deixou o jogo contra o Corinthians no intervalo da partida após uma trombada com Yuri Alberto.

Após um embate entre o camisa 9 e Fabrício Bruno, o atacante corintiano caiu em cima do tornozelo do defensor celeste.

Inicialmente, Villalba tentou seguir em campo. Pouco tempo depois, ao ter dificuldade para fazer um passe, Cássio pediu atendimento para o companheiro. Apesar de recusar no início, o zagueiro passou pelos primeiros cuidados dos médicos celestes.

Lucas Villalba, zagueiro do Crueiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No banco de reservas, Villalba voltou dos vestiários de muletas e com uma bolsa de gelo em seu tornozelo. O atleta deve passar por exames nesta quinta-feira para averiguar a gravidade da lesão.

Cruzeiro x Corinthians

Dentro de casa, o Cruzeiro não conseguiu se impor e foi derrotado por 1 a 0. Na primeira etapa, a Raposa sofreu com as jogadas de contra-ataque do Alvinegro e deu espaço para os principais jogadores adversários.

Em jogada que Carrillo recebeu livre na direita, o meia encontrou Memphis na área para fazer o único gol do jogo.

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou a conseguir jogar, mas tinha muita dificuldade para finalizar as jogadas. Principal jogador do time, Kaio Jorge teve poucas oportunidades.

A partida de volta será no próximo domingo (14), na Neo Química Arena, às 18h (de Brasília). Para se classificar no tempo normal, o Cruzeiro terá que vencer por dois gols de diferença ou mais, ou por um para levar para os pênaltis.