menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro encerra jejum de 11 anos

Timão conquista vitória no Mineirão que não acontecia desde 2014

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/12/2025
23:45
Corinthians venceu o Cruzeiro fora de casa (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)
imagem cameraCorinthians venceu o Cruzeiro fora de casa (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, não apenas marcou o primeiro passo da equipe na luta por uma vaga na final, como também quebrou um tabu que durava 11 anos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Gil vê equilíbrio entre Cruzeiro e Corinthians e admite coração dividido: 'Amigos dos dois lados'

A última vez que o Timão havia vencido o Cruzeiro em Minas Gerais foi em 2014, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol do peruano Paolo Guerrero.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A lista inclui alguns asteriscos, como a vitória do Corinthians em 2015, que ocorreu na Arena Pantanal, em Cuiabá, e não no Mineirão. Outro duelo vencido pelo Timão aconteceu em 2018, no próprio Mineirão, mas em partida amistosa. A partida terminou 2 a 0, com um dos gols marcado por Romero, atualmente no elenco corinthiano.

continua após a publicidade

Veja abaixo a lista de jogos:

  • Cruzeiro 4 x 2 Corinthians (Copa do Brasil de 2016)
  • Cruzeiro 3 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2016)
  • Cruzeiro 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2017)
  • Cruzeiro 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2018)
  • Cruzeiro 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil de 2018)
  • Cruzeiro 0 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2019)
  • Cruzeiro 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2023)
  • Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2024)
  • Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2025)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Corinthians e Cruzeiro decidem vaga para a final da Copa do Brasil
Memphis marcou o gol do Corinthians no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

Vantagem

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate para avançar à final da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar diretamente; se ganhar por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis. O adversário sairá do confronto entre Fluminense e Vasco.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias