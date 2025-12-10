Vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro encerra jejum de 11 anos

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, não apenas marcou o primeiro passo da equipe na luta por uma vaga na final, como também quebrou um tabu que durava 11 anos.

Gil vê equilíbrio entre Cruzeiro e Corinthians e admite coração dividido: 'Amigos dos dois lados'

A última vez que o Timão havia vencido o Cruzeiro em Minas Gerais foi em 2014, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol do peruano Paolo Guerrero.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A lista inclui alguns asteriscos, como a vitória do Corinthians em 2015, que ocorreu na Arena Pantanal, em Cuiabá, e não no Mineirão. Outro duelo vencido pelo Timão aconteceu em 2018, no próprio Mineirão, mas em partida amistosa. A partida terminou 2 a 0, com um dos gols marcado por Romero, atualmente no elenco corinthiano.

Veja abaixo a lista de jogos:

Cruzeiro 4 x 2 Corinthians (Copa do Brasil de 2016)

Cruzeiro 3 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2016)

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2017)

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2018)

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil de 2018)

Cruzeiro 0 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2019)

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2023)

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2024)

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2025)

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Memphis marcou o gol do Corinthians no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

Vantagem

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate para avançar à final da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar diretamente; se ganhar por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis. O adversário sairá do confronto entre Fluminense e Vasco.