Vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro encerra jejum de 11 anos
Timão conquista vitória no Mineirão que não acontecia desde 2014
- Matéria
- Mais Notícias
A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, não apenas marcou o primeiro passo da equipe na luta por uma vaga na final, como também quebrou um tabu que durava 11 anos.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Melhores momentos: Memphis decide, Corinthians vence o Cruzeiro e abre vantagem na Copa do Brasil
Futebol Nacional10/12/2025
- Cruzeiro
Zagueiro do Cruzeiro deixa jogo contra o Corinthians com lesão no tornozelo
Cruzeiro10/12/2025
- Fora de Campo
Caio Ribeiro perde a paciência durante Cruzeiro x Corinthians: ‘Tem que ajudar’
Fora de Campo10/12/2025
➡️ Gil vê equilíbrio entre Cruzeiro e Corinthians e admite coração dividido: 'Amigos dos dois lados'
A última vez que o Timão havia vencido o Cruzeiro em Minas Gerais foi em 2014, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol do peruano Paolo Guerrero.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A lista inclui alguns asteriscos, como a vitória do Corinthians em 2015, que ocorreu na Arena Pantanal, em Cuiabá, e não no Mineirão. Outro duelo vencido pelo Timão aconteceu em 2018, no próprio Mineirão, mas em partida amistosa. A partida terminou 2 a 0, com um dos gols marcado por Romero, atualmente no elenco corinthiano.
Veja abaixo a lista de jogos:
- Cruzeiro 4 x 2 Corinthians (Copa do Brasil de 2016)
- Cruzeiro 3 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2016)
- Cruzeiro 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2017)
- Cruzeiro 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2018)
- Cruzeiro 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil de 2018)
- Cruzeiro 0 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2019)
- Cruzeiro 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2023)
- Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2024)
- Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro de 2025)
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Vantagem
As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate para avançar à final da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar diretamente; se ganhar por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis. O adversário sairá do confronto entre Fluminense e Vasco.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias