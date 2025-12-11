Dentro de casa e para quase 60 mil torcedores, o Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Após a partida, o volante Lucas Silva analisou o confronto.

Na visão do jogador celeste, a equipe mineira fez uma partida equilibrada contra o Timão, mas teve um momento de desatenção na primeira etapa, no qual o rival fez o único gol da partida.

– Foi um jogo muito equilibrado. Grandes momentos do jogo, principalmente no segundo tempo, controlamos a partida, tivemos mais posse, chegamos ao ataque – disse o jogador em entrevista à TV Globo.

– Tivemos uma desatenção no primeiro tempo, onde fizeram o primeiro gol. O resto do jogo foi muito equilibrado, mas mantemos a cabeça tranquila e erguida, para fazer um grande jogo lá – comentou Lucas Silva.

Cruzeiro x Corinthians

Dentro de casa, o Cruzeiro não conseguiu se impor e foi derrotado por 1 a 0. Na primeira etapa, a Raposa sofreu com as jogadas de contra-ataque do Alvinegro e deu espaço para os principais jogadores adversários.

Em jogada que Carrillo recebeu livre na direita, o meia encontrou Memphis na área para fazer o único gol do jogo.

Memphis Depay comemora gol diante do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou a conseguir jogar, mas tinha muita dificuldade para finalizar as jogadas. Principal jogador do time, Kaio Jorge teve poucas oportunidades.

A partida de volta será no próximo domingo (14), na Neo Química Arena, às 18h (de Brasília). Para se classificar no tempo normal, o Cruzeiro terá que vencer por dois gols de diferença ou mais, ou por um para levar para os pênaltis.

Baixas para o jogo de volta

Além do resultado adverso, o Cruzeiro ainda tem uma baixa certa e uma dúvida para o jogo em São Paulo. Lucas Romero recebeu seu terceiro cartão amarelo nos minutos finais e está suspenso para a partida de volta.

Outra peça que poderá ser baixa para Leonardo Jardim é Lucas Villalba, que lesionou o tornozelo em jogada com Yuri Alberto e lesionou o tornozelo.