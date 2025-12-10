Em bom português, Memphis destaca atuação do Corinthians: 'Importante'

Memphis foi o nome do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O holandês marcou o gol do Timão e garantiu a vantagem dos paulistas no duelo de volta.

Após a partida, Memphis mostrou que a evolução do Corinthians não está só no campo. Pela primeira vez diante das câmeras, o holandês respondeu em português, enfatizou as qualidades do Cruzeiro e destacou a concentração da equipe.

– Primeiro, é muito importante. Foi um jogo difícil, controlar o jogo é complicado porque o Cruzeiro é um bom time, mas ganhamos por um gol. A defesa foi bem, os zagueiros estavam muito concentrados. Agora é relaxar, descansar, recuperar e se preparar para o próximo jogo – disse o atacante, em entrevista à Globo.

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, e abriu vantagem na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Vantagem do Corinthians

O Corinthians voltou a vencer após quatro jogos. Na reta final do Brasileirão, o objetivo de Dorival Júnior era contar com força máxima para as semifinais. O plano surtiu efeito, e o clube alvinegro teve apenas um desfalque: José Martínez.

Memphis voltou a formar dupla de ataque com Yuri Alberto. A assistência do gol saiu da cabeça do camisa 9. Ainda no primeiro tempo, Carrillo lançou na área, o camisa 9 escorou e o holandês finalizou em dois tempos para abrir o placar. Foi o décimo primeiro gol do atacante na temporada.

Corinthians e Cruzeiro voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão terá a vantagem do empate para avançar à final da Copa do Brasil. O adversário sai do confronto entre Fluminense e Vasco.