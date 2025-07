Corinthians envia reclamação à CBF por polêmica no Brasileirão

O Corinthians enviou um ofício à CBF para reclamar sobre o pênalti marcado por Bruno Arleu de Araújo, que originou o primeiro gol do Red Bull Bragantino na derrota por 2 a 1 do Timão no último domingo (13), na Neo Química Arena.

Ainda no primeiro tempo, Vinicinho fez jogada na entrada da área e se chocou com a pena levantada de Cacá, na entrada da área. O zagueiro do Corinthians 'recolheu' a perna, e o árbitro mandou o jogo seguir. Rafael Traci, responsável pelo VAR, recomendou a revisão, e Bruno Arleu marcou o pênalti. Sasha cobrou e marcou.

Os jogadores do Corinthians reclamaram muito do lance. Cacá ainda se redimiu e empatou o jogo, mas Thiago Borbas marcou no último minuto. Não é a primeira vez que a diretoria alvinegra se posiciona contra a arbitragem neste Brasileirão. Nas vitórias por 3 a 0 sobre o Vasco, e 4 a 2 contra o Internacional, ambas na Neo Química Arena, houve reclamações públicas por parte dos dirigentes.

Veja a nota do Corinthians na íntegra

"O Sport Club Corinthians Paulista, por meio deste ofício, manifesta sua mais veemente inconformidade e indignação com o grave erro de arbitragem ocorrido na partida realizada em 13 de julho de 2025, entre Corinthians e Red Bull Bragantino, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

No lance ocorrido aos 26 minutos do primeiro tempo, o árbitro da partida, Sr. Bruno Arleu de Araújo, com o auxílio do VAR, assinalou penalidade máxima contra a equipe do Corinthians em circunstância que claramente não caracteriza infração às regras do jogo. O atleta Cacá, do Corinthians, executa movimento defensivo natural e, inclusive, recolhe a perna para evitar o contato com o adversário, não havendo toque, imprudência ou ação temerária. A penalidade assinalada revela-se, assim, tecnicamente insustentável.

Causa perplexidade que, mesmo diante de recursos tecnológicos avançados, como o VAR, erros desta magnitude ainda venham a ocorrer, interferindo diretamente no andamento e no resultado das partidas. A expectativa legítima dos clubes, atletas, torcedores e patrocinadores é de que a arbitragem, especialmente com o suporte do VAR, atue com precisão, responsabilidade e justiça desportiva.

Ressaltamos, com especial preocupação, que o árbitro da partida em questão já havia sido afastado anteriormente pela Comissão de Arbitragem da CBF, em razão de atuações equivocadas na segunda rodada da atual edição do Campeonato Brasileiro, tendo sido submetido a processo de reciclagem e recondicionamento técnico. Contudo, os fatos ocorridos na partida em referência demonstram, com clareza, que tais medidas não surtiram os efeitos esperados, razão pela qual a sua reavaliação se impõe.

Diante da gravidade do ocorrido, o Sport Club Corinthians Paulista espera e confia que a CBF adotará, com transparência e firmeza, providências adequadas no sentido de responsabilizar os envolvidos e evitar a repetição de decisões arbitrárias que comprometam a lisura da competição.

Sendo o que nos cabia para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais."