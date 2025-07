Nome de Davide Ancelotti aparece no BID da CBF

O treinador do Botafogo, Davide Ancelotti, foi regularizado no final da tarde desta terça-feira (15). O nome do técnico apareceu no Boletim Diário da CBF (BID) e ele já pode comandar a equipe como treinador principal na partida contra o Vitória, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Nilton Santos.

No jogo contra o Vasco, no último sábado (12), Davide foi relacionado para a partida como auxiliar de preparador de goleiros, enquanto Cláudio Caçapa assumiu o papel de treinador principal da equipe.

Davide Ancelotti assinou súmula como assistente do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Apresentação de Davide Ancelotti

Davide Ancelotti foi apresentado como novo treinador do Botafogo nesta segunda-feira (14). Ele chegou para ocupar o lugar de Renato Paiva, demitido após o Mundial de Clubes. O contrato com técnico italiano vai até o fim de 2026.

Em sua primeira experiência como treinador principal, o filho de Carlo Ancelotti afirmou estar 100% comprometido com o Glorioso e evitou falar sobre a possibilidade de voltar à Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

— A Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer. Mas agora, eu estou feliz por ser o treinador do Botafogo.

Coletiva de apresentação de Davide Ancelotti no Botafogo (Foto: print Botafogo TV)

O treinador chegou ao Rio de Janeiro na última terça-feira e já iniciou os trabalhos no CT Lonier. Ele deixou a comissão técnica da Seleção Brasileira, onde atuava ao lado do pai, e recusou propostas de clubes europeus para iniciar sua trajetória solo no futebol brasileiro.