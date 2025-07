São Paulo atualiza quadro de Lucas Moura

O São Paulo se apresentou nesta quinta-feira (17) após o empate com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 e soltou uma nova atualização sobre Lucas Moura. De acordo com o informado pelo clube, Lucas deu sequência ao cronograma específico e treinou na parte interna nesta manhã.

O Lance! apurou que mesmo que o veterano esteja participando dos treinos e atividades com bola, enquanto apresentar dores e não estiver 100% apto, não voltará.

O jogador tem sido acompanhado dia após dia pelo departamento médico. O Tricolor entende que as avaliações são necessárias e descarta qualquer possibilidade do veterano entrar em campo no sacríficio ou com qualquer indício de dor.

Quanto a presença de Lucas Moura no sábado, dia 19, contra o Corinthians, a maior possibilidade é que seja baixa mais uma vez.

São Paulo atualizou quadro de Lucas Moura após jogador ser desfalque mais uma vez (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como foi a reapresentação do São Paulo após empate?

O São Paulo atualizou também sobre a reapresentação do clube. Sem folga após retornar de Bragança Paulista, os jogadores que atuaram por mais minutos contra o Bragantino passaram por exercícios regenerativos na parte interna, enquanto o restante trabalhou com Hernán Crespo.

O treino com o argentino contou com fundamentos técnicos e exercícios de posse de bola. Também existiu um confronto entre os jogadores em espaço reduzido. O São Paulo volta a treinar na sexta-feira, a partir das 10h (de Brasília).

No sábado (19), o São Paulo enfrenta o Corinthians. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo será no Morumbis, às 21h30 (de Brasília). Será o reencontro de Crespo com a torcida tricolor.

Curtinhas do São Paulo - 17 de julho

O São Paulo se apresentou no SuperCT a partir das 11h (de Brasília). O time não terá nenhum descanso na agenda desta semana após o jogo contra o Bragantino. A equipe mira o clássico contra o Corinthians.

