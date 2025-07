Botafogo volta a campo na Copa do Brasil em busca de afirmação

Passado o tropeço em casa diante da equipe mista do Corinthians pelo Brasileirão, o Botafogo volta a campo nesta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), para a ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino. O momento é de busca por afirmação em um novo trabalho e força para sequência na campanha pelo título inédito.

O início de trajetória com Davide Ancelotti é bom, ainda que falte mostrar mais dentro de casa. O Glorioso precisa mostrar o mesmo nível de atuação dos primeiros tempos contra Vitória e Corinthians, duelos em que o retorno do intervalo foram abaixo da crítica.

É uma ótima oportunidade para novas caras mostrarem serviço e chamarem a responsabilidade na luta pela vaga, como Álvaro Montoro, Joaquín Correa e Arthur Cabral. O time titular terá o retorno de Marlon Freitas, ausência contra o Corinthians por suspensão, e deve ter Artur, preservado após quadro viral.

"Casca" não falta para um compromisso importante de mata-mata. Jogam a favor do Alvinegro o crescimento quanto a ideia de jogo, elenco superior e o "fator casa". Do outro lado, um Bragantino organizado e bem treinado por Fernando Seabra, mas que vem em baixa com três derrotas consecutivas.

Sonho do troféu da Copa do Brasil

Fazer um bom resultado na abertura do confronto, no Nilton Santos, é primordial até para evitar o risco de repetir o cenário da temporada passada. Em 2024, ano mágico com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, o time comandado por Artur Jorge empatou também nas oitavas de final com o Bahia, em 1 a 1, e perdeu na Fonte Nova por 1 a 0.

Outro ponto importante é a premiação. Só na atual edição, o Botafogo já soma mais de R$ 9 milhões, com mais R$ 4,7 milhões caso avance às quartas de final - ao todo, a Copa do Brasil pagará mais de R$ 100 milhões ao time campeão.