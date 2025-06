Ex-Flamengo é anunciado por clube espanhol até 2030

Ex-Flamengo, Natan foi anunciado como reforço oficial do Betis até 2030 após uma temporada emprestado no clube espanhol. O zagueiro foi um dos destaques da equipe de Manuel Pellegrini, que chegou à final da Conference League e conquistou vaga na Europa League via La Liga.

O defensor pertencia ao Napoli, mas o Betis exerceu a opção de compra e pagou nove milhões de euros (R$ 57,3 milhões) aos italianos. Na temporada passada, Natan foi o jogador mais utilizado do elenco e o único a passar da marca dos quatro mil minutos disputados em 52 partidas.

Desde sua chegada no Betis, Natan se encaixou no esquema de Pellegrini e não tinha dúvidas quanto ao desejo de seguir atuando pelo clube espanhol. A vontade do atleta também foi determinante para que a equipe de Sevilha o comprasse de forma definitiva.

Na próxima temporada, Natan será um dos pilares defensivos do Betis na Europa League e em busca de uma classificação para a Champions League.

