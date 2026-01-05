Elenco principal do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa nesta segunda-feira (5)

O elenco principal do Vasco da Gama se reapresentou nesta segunda-feira (5) no CT Moacyr Barbosa, dando início oficialmente à preparação para a temporada. Após período de férias, os jogadores retornaram às atividades depois da pausa iniciada em 22 de dezembro, um dia após a final da Copa do Brasil.

A reapresentação contou com a presença do presidente Pedrinho, que deu as boas-vindas ao grupo e conversou com os atletas ao lado do técnico Fernando Diniz e do diretor técnico Felipe Loureiro. O encontro marcou o primeiro contato do dirigente com o elenco neste início de ano, reforçando o alinhamento entre diretoria, comissão técnica e jogadores para os desafios da temporada.

Já vestindo os novos uniformes da Nike, nova fornecedora de material esportivo do clube, os atletas realizaram trabalhos na academia e atividades no campo do CT. A programação faz parte do cronograma de retomada física e técnica após o período de descanso.

Andrés Gómez realiza atividades na academia durante a pré-temporada (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Os jogadores que se reapresentaram nesta segunda se juntam ao grupo que já vinha treinando desde o dia 2 de janeiro. O elenco que vinha treinando desde o começo do mês será utilizado nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto os atletas que retornaram de férias neste dia 5 retomam a forma física e o ritmo de jogo.

Com o elenco em campo e a comissão técnica trabalhando desde os primeiros dias do ano, o Vasco busca uma preparação sólida para começar bem a temporada e dar respostas positivas ao torcedor cruzmaltino.

