O Bahia deu pontapé inicial para a temporada 2026 nesta segunda-feira. Com treinos em dois turnos, o elenco masculino voltou aos trabalhos depois das férias do fim de ano. Sob o comando de Rogério Ceni, os tricolores deram continuidade à preparação para o Campeonato Baiano e Série A, com direito a uma novidade no CT Evaristo de Macedo.

O Lance! confirmou que o atacante Cristian Olivera, reforço contratado junto ao Grêmio, já está em Salvador e faz atividades no CT do Bahia de olho no Brasileirão e também no estadual. O jogador de 23 anos, no entanto, ainda não foi oficialmente anunciado.

Os atletas do Bahia iniciaram o dia ainda pela manhã, com avaliação no Departamento de Saúde e Performance. Logo em seguida, eles foram ao campo 1 e realizaram uma atividade física e técnica. Os jogadores concluíram a reapresentação já durante a tarde, também com trabalhos no gramado.

Já no campo 3, outra parte do elenco, que trabalha de olho no Baianão, foi dividida em dois times para a realização de um treino de posse de bola comandado por Rogério Ceni. Vale lembrar que o Bahia deve jogar a primeira fase do estadual com um time alternativo, já que o grupo principal estará focado na estreia do Brasileirão contra Corinthians, fora de casa, no dia 28 ou 29 de janeiro. Esses jogadores que estão à disposição para o Campeonato Baiano começaram os trabalhos ainda no final de dezembro.

Vale destacar que, mesmo com o time alternativo, Rogério Ceni vai comandar o Bahia ao longo do Baianão.

Balanço do departamento médico do Bahia

O Tricolor está com três atletas em transição neste início de temporada. O zagueiro David Duarte ainda se recupera de um estiramento muscular; já o atacante Sanabria trata uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho sofrida na partida contra o São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão do ano passado. Outro que está em gradual retorno às atividades é o atacante Ademir.

O Bahia estreia na temporada a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando recebe o Jequié, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.