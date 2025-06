O braço social do Atlético-MG, o Instituto Galo recebeu importante reconhecimento nesta semana. Durante o FutEdu Summit Internacional, o Instituto foi premiado ao lado de clubes e instituições do Terceiro Setor que se destacam pelo impacto social na América Latina. Com a premiação, o projeto se consolida como o maior do futebol brasileiro.

O Atlético foi representado pelo diretor comercial e de comunicação do Instituto, Henrique Muzzi. O profissional falou sobre a importância do reconhecimento dado ao Instituto Galo.

- Somos o maior projeto social do futebol brasileiro. Este reconhecimento é fundamental para que nosso trabalho seja compartilhado, assim como para unir forças com outros clubes e, quem sabe, impactar um contingente ainda maior de pessoas.

A presidente do Instituto Galo, Maria Alice, também falou sobre o trabalho que vem sendo feito pelo braço social do Atlético.

- Ver o trabalho do Instituto Galo sendo valorizado em um evento internacional como o FutEdu Summit nos inspira a seguir buscando transformações através do futebol, da música, cultura e outras formas de inclusão.

Instituto Galo

O Instituto Galo surgiu em 2021 para ser o braço social do Atlético. Foi criado para promover a transformação social por meio do esporte, educação e cultura. Após quatro ano de existência, é considerado o maior projeto social do futebol brasileiro.

O Instituo é uma organização sem fins lucrativos. O seu orçamento é independente do Atlético. Todos os projetos são realizados a partir de fontes de receitas alternativas (incentivos fiscais por meio das legislações vigentes no país, doações e percentual do faturamento da Arena MRV).

