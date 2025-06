Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da terceira rodada do Mundial de Clubes, da Série B do Brasileirão e de Amistosos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 26 de junho de 2025)

Mundial de Clubes

Juventus x Manchester City – 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Wydad Casablanca x Al Ain – 16h – DAZN, Sportv 2 e CazéTV

RB Salzburg x Real Madrid – 22h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Al Hilal x Pachuca – 22h – DAZN, Sportv 3 e CazéTV

Jogos de hoje: a Juventus enfrenta o Manchester City em duelo pela primeira colocação do grupo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Amistoso Internacional

Bélgica (F) x Grécia (F) – 15h15 – Disney+

Brasileirão Série B

CRB x América-MG – 21h35 – RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

