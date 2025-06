Polícia Federal investiga Corinthians por possível sonegação de impostos

A Polícia Federal investiga crimes fiscais cometidos pelo Corinthians. No dia 30 de abril, o Ministério Público Federal solicitou a abertura de um inquérito para apurar possíveis crimes tributários por parte do clube alvinegro, popularmente conhecidos como sonegação de impostos.

A informação foi trazida pelo 'ge.globo'. O MP suspeita que o Corinthians violou os artigos 1º e 2º da lei 8.137/90, que trata de crimes tributários. Os delitos teriam sido cometidos entre 2023 e 2024, durante as gestões de Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo, ex-dirigentes do clube alvinegro. A investigação está em estágio inicial e a tendência é que seja concluído em até quatro meses.

Timão está sendo investigado pela Polícia Federal (Divulgação/Corinthians)

Nota oficial do Corinthians

"O departamento jurídico da gestão interina do Sport Club Corinthians Paulista informa que tem conhecimento do inquérito e que neste momento está adotando as medidas jurídicas cabíveis para o esclarecimento das dúvidas das autoridades"

Crimes que a Polícia Federal investiga

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: