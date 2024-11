Corinthians x Flamengo: STJD substitui suspensões por multas financeiras

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) homologou, na manhã desta quinta-feira (28), a transação disciplinar por infrações na partida entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Assim, Yuri Alberto e Cacá, jogadores do time paulista, substituíram um jogo de suspensão por multa de R$ 30 mil, mesmo valor ao executivo Fabinho Soldado pela suspensão de 15 dias. Já para Alcaraz, atleta rubro-negro, a pena de três jogos foi substituída por multa de R$ 90 mil.

A decisão foi do auditor do pleno Marco Choy. O Flamengo teve a multa de R$ 8 mil mantida, assim como o Corinthians, que terá que pagar R$ 13 mil por rixa, atraso e pela conduta do seu dirigente.

Entenda o cenário

No confronto no dia 1° de setembro, Yuri Alberto e Carlos Alcaraz foram denunciados por agressão, enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".

O zagueiro Cacá, no entanto, foi enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil, e foi citado por "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada". O executivo de futebol Fabinho Soldado acabou sendo punido com 15 dias de suspensão por gritar "para de picar o jogo" para o árbitro do confronto.

Partida entre Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Como foi o jogo entre Corinthians e Flamengo?

O Corinthians foi superior ao Flamengo e, desde o primeiro tempo, ocupou o campo de ataque com criações de jogadas perigosas. Talles Magno abriu o placar após belo lance de Yuri Alberto, e o Fla chegou ao empate com pênalti assinalado após revisão no VAR e cobrança de Pedro.

O Timão seguiu melhor e achou brecha na defesa adversária: Romero saiu na cara do goleiro Rossi e ampliou. O Rubro-Negro teve mais a posse para tentar o empate, porém não criou grandes chances. Na reta final do segundo tempo, Yuri Alberto fez falta dura em Wesley e uma confusão foi iniciada. Além do atacante, Cacá e Alcaraz foram expulsos.