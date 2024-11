Por onde anda Athirson, ex-lateral do Flamengo?

Athirson Mazzoli e Oliveira, mais conhecido como Athirson, é lembrado como um dos laterais mais habilidosos de sua geração no futebol brasileiro. Com passagens marcantes pelo Flamengo, Athirson encantou os torcedores rubro-negros com sua técnica, velocidade e capacidade ofensiva, se destacando nas décadas de 1990 e 2000. Além do Flamengo, ele também defendeu grandes clubes no Brasil e no exterior, acumulando conquistas importantes ao longo de sua carreira no futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Athirson.

Após se aposentar dos gramados, Athirson manteve sua ligação com o esporte, aventurando-se como treinador e empresário. Ele também é presença constante em eventos e homenagens organizados pelo Flamengo e outras equipes por onde passou.

A trajetória de Athirson no futebol

Athirson iniciou sua carreira profissional no Flamengo em 1996, vindo das categorias de base do clube. Rapidamente, tornou-se titular da lateral-esquerda, destacando-se por seu estilo ofensivo e cruzamentos precisos. Ele foi peça-chave na conquista de títulos importantes, como a Copa Mercosul de 1999 e o Campeonato Carioca de 1996, 1999 e 2000.

Após consolidar sua carreira no Flamengo, Athirson teve uma passagem pelo futebol europeu, jogando pela Juventus, da Itália, entre 2001 e 2002. Apesar de sua estadia no clube italiano ter sido breve, ele adquiriu experiência internacional antes de retornar ao Brasil. No período seguinte, passou por clubes como Cruzeiro e Botafogo, além de atuar em equipes menores nos anos finais de sua carreira.

Athirson também teve oportunidades de defender a Seleção Brasileira, participando de torneios amistosos e competições de menor expressão. Ele encerrou sua trajetória como jogador em 2012, deixando um legado de habilidade e entrega dentro de campo.

Por onde anda Athirson?

Atualmente, Athirson está envolvido em projetos ligados ao futebol e ao empreendedorismo. Ele se dedicou à carreira de treinador após sua aposentadoria, comandando equipes de divisões menores no Brasil e se especializando em gestão esportiva.

Athirson também é ativo em projetos sociais e ações voltadas para o desenvolvimento de jovens atletas. Ele frequentemente participa de eventos comemorativos e mantém uma relação próxima com o Flamengo, sendo homenageado pela torcida e pela diretoria do clube em diversas ocasiões.

O ex-lateral também aproveita sua visibilidade para trabalhar como comentarista e palestrante, compartilhando experiências de sua carreira e discutindo os desafios do futebol moderno. Nas redes sociais, Athirson mantém contato direto com seus fãs, relembrando momentos marcantes de sua trajetória e reforçando sua paixão pelo esporte.

Clubes em que Athirson jogou:

1996-2000: Flamengo

1998: → Santos (emp.)

2001-2002: Juventus (Itália)

2002-2004: Flamengo

2005: Cruzeiro

2005-2007: Bayer Leverkusen (Alemanha)

2007: Botafogo

2008: Brasiliense

2008-2009: Portuguesa

2009: Cruzeiro

2010: Portuguesa

2011: América

2011-2012: Duque de Caxias