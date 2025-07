O Bahia amargou a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro Sub-17 na tarde desta terça-feira, quando recebeu o Flamengo no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari, pela oitava rodada, e perdeu por 2 a 1 na estreia do novo técnico tricolor Carlos Larocca.

O resultado mantém o Bahia estacionado na 16ª posição, com sete pontos. A diferença é que a distância para os times que vêm logo atrás está cada vez menor, a exemplo do Internacional, que chegou aos seis pontos depois de bater o Fortaleza por 3 a 0.

Enquanto isso o Flamengo chega aos 15 e se aproxima do topo. Na quinta posição, o clube carioca está apenas a um ponto de distância do líder Athletico.

Veja como está a parte de baixo da tabela:

15º) Juventude - 8 pontos;*

16º) Bahia - 7 pontos;

17º) Internacional - 6 pontos;

18º) América-MG - 3 pontos;*

19º) Cuiabá - 3 pontos;*

20º) Atlético-GO - 2 pontos.

*Ainda vão jogar nesta rodada

Como foi o jogo entre Bahia e Flamengo?

Atleta em cobrança de escanteio pelo Bahia contra o Flamengo no CT Evaristo de Macedo, pelo Brasileiro Sub-17 (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O Bahia começou melhor a partida, mas o Flamengo tratou de equilibrar as ações e saiu na frente do placar com gol de Ryan Roberto, aos nove minutos. Dez minutos depois, o Tricolor chegou ao empate com Lyan, mas vacilou nos acréscimos do primeiro tempo e permitiu que o Rubro-Negro passasse à frente do placar novamente, desta vez com bola na rede de Luiz Guilherme.

Na etapa final o time de Carlos Larocca criou oportunidades, mas o Flamengo soube cadenciar e contou com o goleiro Eduardo para sair vitorioso.

O Bahia agora reinicia os trabalhos de olho no confronto direto contra o Juventude, marcado para as 15h da próxima quarta-feira (horário de Brasília) no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS). Já o Flamengo recebe o Palmeiras no mesmo dia, às 14h45, na Gávea.