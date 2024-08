Raphael Claus em ação no confronto entre Palmeiras e São Paulo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 10:06 • São Paulo (SP)

Raphael Claus, árbitro do confronto entre Palmeiras e São Paulo, vencido por 2 a 1 pelo Verdão, divulgou a súmula do clássico nesta segunda-feira (19). Em duelo recheado de polêmicas e decisões controversas, o paulista tomou uma decisão silenciosa sobre a confusão no túnel de acesso aos vestiários do Allianz Parque, após o apito final.

Com o gol da vitória palmeirense já nos acréscimos, gandulas do jogo aproveitaram para provocar atletas são-paulinos, o que gerou forte entrevero. Já depois das escadas, Zé Rafael e Rodrigo Nestor trocaram agressões e se dirigiram aos seus respectivos vestiários.

Claus, ainda no gramado, foi chamado ao VAR para ver imagens exclusivas da situação, e optou por constar as duas expulsões na súmula, mesmo sem apresentar o cartão vermelho. Havia a possibilidade de uma expulsão do centroavante André Silva, que estava envolvido na briga, mas o árbitro interpretou apenas uma tentativa de separação por parte do camisa 17.

- Após o término da partida e antes de deixar o campo de jogo, o VAR me sugeriu a revisão de um confronto entre dois jogadores no túnel de acesso aos vestiários. Ao revisar, constatei uma conduta violenta com uso de força excessiva do jogador Zé Rafael, do Palmeiras, agarrando o pescoço do sr. Rodrigo Nestor, do São Paulo, que revidou com um soco no rosto do seu adversário. Informo que ambos expulsos não receberam o cartão vermelho devido ao fato de se dirigirem aos seus respectivos vestiários de forma imediata após o conflito - afirmou o árbitro.

Em campo, Luciano já havia sido expulso nos acréscimos da segunda etapa, após receber o segundo cartão amarelo. Minutos depois, Flaco López balançou as redes em cabeçada e deu a vitória ao Palmeiras, que assumiu a terceira posição do Brasileirão, com 41 pontos. O São Paulo, por sua vez, é o sexto, com três a menos.