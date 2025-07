Sergio Rochet volta aos treinos no Internacional

Sergio Rochet está de volta aos treinos do Internacional. O goleiro foi liberado pelo Departamento Médico para os trabalhos com bola e participou das atividades desta segunda-feira (30). Foi a primeira vez que o camisa 1 trabalhou com o grupo desde de ter quebrado a mão esquerda na estreia no Campeonato Brasileiro deste ano.

O clube divulgou nas redes sociais imagens do goleiro trabalhando no gramado do CT Parque Gigante. Segundo o DM, a liberação do atleta acontece "dentro do processo de recuperação planejado".

Volta deve ocorrer contra o Vitória

Como retornou as atividades praticamente junto com o restante do grupo, a projeção é de que o uruguaio já deva ter condições de ser utilizado contra o Vitória, no dia 12 de julho, na retomada do Brasileirão. A tendência é que o camisa 1 retome a titularidade da equipe de Roger Machado.

Rochet não atuou em nenhuma partida do Campeonato Gaúcho deste ano. O atleta se recuperava de uma tendinose no joelho direito. Pelo Inter, atuou somente no dia 29 de março contra o Flamengo, no Maracanã, na estreia do Brasileirão.

Rochet salta nos pés o atacante do Fla, fraturando a mão esquerda Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

Ainda no primeiro tempo da partida no estádio Maracanã, mais exatamente aos 26 minutos, Rochet sofreu uma fratura na mão esquerda ao defender uma bola nos pés de um atacante rubro-negro. O goleiro ainda terminou a etapa inicial, sendo substituído por Anthoni no intervalo.

O arqueiro titular da seleção uruguaia passou por cirurgia no dia seguinte, 30 de abril. Recentemente, ele passou por novo procedimento, já previsto, para retirada de pinos que ajudaram na recuperação da fratura. O problema é justamente o que o tirava dos treinos até então.