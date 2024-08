Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 08:34 • São Paulo (SP)

O lateral-esquerdo Patryck Lanza usou suas redes sociais para tranquilizar os torcedores do São Paulo após se machucar e sair de ambulância durante o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, neste domingo (18), pelo Brasileirão.

O lance, que provocou apreensão entre jogadores das duas equipes, aconteceu na segunda etapa do clássico. Após disputa de bola no alto com Estêvão, do Palmeiras, Patryck bateu a cabeça no chão e caiu desacordado. O jogador recebeu atendimento imediato e deixou o estádio de ambulância.

– Salve, galera! Passando aqui para tranquilizar todos vocês! Estou bem graças a Deus, junto com a minha família e amigos. Obrigado a todos que me mandaram mensagens e orações. Agora é focar na recuperação e bora para a próxima – escreveu Patryck.

O atacante Estêvão, que disputava a bola com o são-paulino no lance, usou suas redes sociais para se desculpar com o colega de profissão.

– Muito longe de ser de propósito, muito mais longe ainda de ser maldade. Quem me conhece sabe que eu nunca faria isso com um irmão, com um amigo, um colega de trabalho, nem com ninguém. Irmão, perdão. Estou aqui para o que precisar, conta comigo, espero que volte logo, se recupere o mais rápido possível. Em oração por você – disse o palmeirense.

Em nota, o São Paulo afirmou que o jogador passaria a noite internado para observação, como manda o protocolo médico, no Hospital Albert Einstein, local em que realizou exames de imagem. O atleta contará com o acompanhamento de profissionais do Tricolor.

