Web critica atuação de Claus em Palmeiras x São Paulo: ‘Pior em campo’

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 17:16 • São Paulo (SP)

O árbitro Raphael Claus apita pela sétima vez um clássico entre Palmeiras e São Paulo. O duelo é válido pela 23ª rodada do Brasileirão, acontece no Allianz Parque, e vale vaga no G4. Nas redes sociais, torcedores reclamaram da atuação do profissional no primeiro tempo do duelo. Confira algumas reações.

+ Palmeiras x São Paulo: árbitro já revoltou tricolores e recebeu acusação de Rafinha