Jogadores de Palmeiras e São Paulo protagonizam confusão após clássico

Jogadores de Palmeiras e São Paulo trocaram empurrões após o clássico no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 20:20 • São Paulo (SP)

O final do clássico entre Palmeiras e São Paulo, com vitória do Verdão por 2 a 1, terminou com confusão generalizada entre os jogadores das duas equipes, que trocaram empurrões e socos na beira do gramado e no túnel do vestiário. Você pode conferir as imagens do tumulto no player de vídeo abaixo.

Após o tumulto, o árbitro Raphael Claus foi ao VAR para analisar a confusão, inclusive com imagens do túnel do vestiário, mas não anunciou ao público se expulsaria algum jogador ou integrante das comissões técnicas.

Segundo informação do site "ge", a confusão teve início após um gandula do Palmeiras provocar jogadores do São Paulo no fim do jogo. Por outro lado, o atacante Wellington Rato, do Tricolor, afirmou que alguns jogadores do adversário "fizeram graça" após a partida, o que teria levado à confusão.

- Tem uns que querem fazer uma graça aqui porque está jogando em casa. Quer fazer graça para a torcida, aí no outro dia se encontra no prédio e pode gerar uma confusão maior. É manter o respeito. Saber ganhar, saber aproveitar a vitória, mas não faltar o respeito com o adversário - disparou o jogador.

Na entrevista coletiva pós-jogo, Maxi Cuberas, auxiliar técnico de Zubeldia, colocou panos quentes na confusão. Para o treinador, não houve "nada de especial" na briga entre os jogadores.

- Duas equipes que competiram, com suas ferramentas, e fizeram isso bem, com desejo de ganhar. Não vi nada de especial. A partida foi disputada, um clássico, com duas equipes que queriam ganhar.