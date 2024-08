Sálvio Spínola discorda de Claus em Palmeiras x São Paulo: ‘Erro grave’

Polêmica de arbitragem em Palmeiras x São Paulo pelo Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 19:26 • Rio de Janeiro

O clássico entre São Paulo e Palmeiras foi marcado por polêmicas de arbitragem. Uma delas foi a anulação do gol de Lázaro, do alviverde, no segundo tempo por um impedimento de Flaco López. Após a partida, o especialista de arbitragem Sálvio Spínola discordou da marcação em campo, assinalada com o auxílio do VAR.

➡️Wellington Rato cobra respeito após treta entre jogadores de São Paulo e Palmeiras

Em análise do lance, o ex-árbitro entendeu que o camisa 42 do Palmeiras não atrapalhou o goleiro Rafael no lance e classificou a marcação como um erro grave. Contudo, após análise com o recurso do vídeo, o árbitro Raphael Claus, interpretou o lance de forma diferente.

- Para mim, o tempo todo, a bola está a vista do goleiro. A jogada tem o Flaco na posição de impedimento, mas ele não atrapalha em nenhum momento a visão. A gente vê no lance, que quando o Rafael pula para realizar a defesa, o atacante do Palmeiras não está na frente. E aí pra mim um erro grave da arbitragem - disse o especialista durante participação no programa Apito Final, da emissora Band.

Em campo, o Palmeiras venceu o confronto por 2 a 1, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Flaco López, pivô da anulação do gol de Lázaro, foi o responsável por dar a vitória para ao alviverde nos minuto final da partida. Após o apito final, as equipes protagonizaram uma briga generalizada em campo.