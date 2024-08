Gramado sintético do Palmeiras volta a ‘assombrar’ São Paulo com lesão de Ferreirinha

Ferreirinha atuou apenas os primeiros minutos do Choque-Rei antes de sair lesionado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A lesão de Ferreirinha ainda no primeiro tempo do clássico entre Palmeiras e São Paulo - vitória do Verdão por 2 a 1 - reacendeu uma antiga irritação da torcida tricolor em jogos diante do rival: o gramado sintético do Allianz Parque.

Isso porque, contando com o atacante, o Tricolor perdeu seis jogadores no estádio do rival por lesões dos mais variados tipos (ligamentar e muscular). No caso de Ferreirinha, a transmissão da "TV Globo" informou que o problema deve ser na posterior da coxa, e não no joelho, como se imaginava no momento que o jogador pediu substituição.

Ainda assim, e por mais que não seja possível estabelecer uma relação direta entre o piso da casa do rival e as contusões, o histórico chama a atenção a ponto de a comissão técnica levar o tipo de gramado em consideração na hora de escalar a equipe, como explicou Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldia, na coletiva pós-jogo.

- Seguramente o gramado não é um detalhe menor, é um campo difícil. Jogamos menos de 72 horas após um jogo muito intenso (diante do Nacional do Uruguai).

Na zona mista do Allianz Parque, o atacante Lucas Moura evitou criticar o gramado sintético, embora tenha se posicionado contra a realização de jogos em pisos do tipo.

- Sou totalmente contra (jogar no gramado sintético). Eu adoraria falar sobre esse assunto um dia, mas hoje não é o momento. Enfim, espero que o Ferreira se recupere bem - disse o craque do Tricolor.

Vale lembrar que a grama do Allianz Parque passa anualmente por testes que testam a sua qualidade. Desde que o estádio adotou o sintético como piso, foram cinco certificações recebidas pela Fifa, entidade que também regulamenta o uso deste tipo de gramado.

Ferreirinha (esquerda) foi substituído ainda no início do primeiro tempo do clássico entre São Paulo e Palmeiras (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Gramado sintético provoca mais lesões?

Há pouco mais de um ano, a reportagem do Lance! consultou especialistas para saber se as queixas com relação ao uso de gramado sintético no futebol brasileiro tem algum sentido. Segundo os profissionais consultados, não existe evidência de que o piso sintético aumente o risco de lesões em jogadores. Ainda assim, é importante destacaram que a grama sintética, quando sua manutenção é inadequada, de fato pode provocar lesões nos atletas.

