Flaco López marca no último lance, Palmeiras vence o São Paulo e segue no G4 do Brasileirão

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 18/08/2024 - 18:17 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o clássico paulista contra o São Paulo, por 2 a 1, no Allianz Parque, na tarde deste domingo (18), pela 23ª rodada do Brasileirão, e se manteve no G4 da competição. O Verdão foi às redes com Flaco López, duas vezes, enquanto o Tricolor diminuiu com Luciano. Lázaro ainda teve um gol anulado, que gerou polêmica. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou a 41 pontos, enquanto o rival vem logo atrás, com 38.

O jogo

O Palmeiras entrou em campo com seu time titular e fez valer a posse de bola contra o São Paulo, que escalou sua maioria reserva. Dos quatro titulares, Ferreira acabou deixando o gramado logo no início. Apesar de demonstrar mais força, o Verdão teve bastante dificuldade para furar a marcação do Tricolor, e a maioria dos chutes do time foi a longa distância, com Raphael Veiga, Richard Ríos e Flaco López. Em contrapartida, o São Paulo conseguiu alguns espaços pelos lados e arriscou a gol. As melhores chances saíram dos pés de André Silva e Patryck, que entrou na vaga de Ferreira.

Na etapa complementar, os donos da casa não demoraram a abrir o marcador. Aos 8 minutos, após bate e rebate dentro da área, Flaco López mandou para o fundo do gol e, após revisão do VAR, o tento foi validado. Na sequência, Estêvão colocou Veiga na cara do gol, mas o meia perdeu boa chance. Após a pressão palmeirense, o São Paulo optou por colocar mais dois titulares em campo: Lucas Moura e Luciano.

Pouco tempo depois, um susto em campo, quando Patryck se machucou numa disputa pelo alto e caiu com o rosto no chão. O jogador foi imobilizado e saiu de ambulância direto para o hospital para fazer exames. Minutos depois de a bola voltar a rolar, o São Paulo empatou a partida com Luciano, aos 26, que arrematou da entrada da área.

O clássico esquentou e, aos 30, um lance polêmico após o gol de Lázaro ser anulado. O jogador balançou a rede após Felipe Anderson ganhar dividida de Alan Franco e avançar em velocidade para cruzar. Segundo o VAR, Flaco López teria interferido no lance e anulou o tento. No final, no entanto, Flaco López foi às redes novamente deu números finais ao jogo.

O que vem por aí?

Agora, os rivais viram a chave para focar no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras recebe o Botafogo na quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque. No primeiro jogo, vitória do Glorioso por 2 a 1. O São Paulo, por sua vez, vai encarar o Nacional-URU na quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis. O Tricolor arrancou um empate sem gols fora de casa no primeiro embate.

⚽ ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez, Caio Paulista; Richard Ríos, Zé Rafael; Raphael Veiga, Lázaro, Estêvão e Flaco López.

SÃO PAULO (Técnico (auxiliar): Maximiliano Cuberas)

Rafael; Moreira, Arboleda, Sabino, Ferraresi; Bobadilla, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo, André Silva e Ferreira.