Leonardo Jardim admite deficiência no elenco do Cruzeiro

O empate por 0 a 0 com o CRB, nesta quarta-feira (30), no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mostrou, mais uma vez, que o Cruzeiro tem dificuldades contra equipes que exercem uma marcação mais baixa, que jogam mais recuadas. O técnico Leonardo Jardim admitiu essa deficiência, já demonstrada nos jogos contra Juventude e Ceará, e lamentou a falta no elenco de um jogador que possa resolver esse problema da equipe.

- Não consegui descobrir nenhum Everton Ribeiro, nenhum Arrascaeta, que consiga, em pequenos espaços, driblar um, driblar dois, fazer outro passe, a assistência, o gol, isso não temos. Se nós estamos no mercado, mais do que reforçar a equipe, é encontrar um jogador diferente, que nos permita esse tipo de situação quando os times vêm baixos – afirmou o técnico do Cruzeiro, citando os destaques da equipe nas conquistas recentes.

Leonardo Jardim, no entanto, não desmereceu os jogadores do atual grupo do Cruzeiro:

- Temos jogadores que são especialistas em outro tipo de jogo, não desse em que tem 10 jogadores atrás da linha da bola. Essas equipes não vêm para jogar, elas raramente vêm para jogo, só em um contra-ataque ou outro. No nosso elenco, Christian, Gabriel, Wanderson, Kaio são dribladores, um para um. Não são jogadores com essas características. Isso, com certeza, nós, como clube, procuramos alguém que acrescenta ao grupo. Não é por falta de competência, mas por ter outras qualidades, principalmente quando os adversários estão baixos e não temos espaços para transitar – explicou.

Leonardo Jardim não quer reforço para ser mais um no grupo de jogadores

Questionado sobre a atuação do Cruzeiro na atual janela de transferência, que se encerra em 2 de setembro, Leonardo Jardim afirmou o que pretende como reforço para o restante da temporada:

- O perfil de que precisamos são jogadores com capacidade para explorar espaços curtos, jogadores com uma decisão, um para um melhor. É o que estamos procurando. Isso não é fácil. Existem alguns, mas são muito caros para o Cruzeiro. Eu vejo clubes darem 25 milhões por jogador, mas, para o Cruzeiro, alguns são caros. Vamos continuar procurando para encontrar essas soluções – afirmou.

Atacante Kaio Jorge no empate do Cruzeiro por 0 a 0 com o CRB (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

- Trazer jogadores para serem mais um, igual ao Marquinhos, igual ao Gabriel ou igual ao Kaio, não é preciso porque temos os nossos. É preciso de alguém que acrescente soluções diferentes dentro do nosso elenco – completou Leonardo Jardim.