O Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) rejeitou o pedido do Vasco para que o clássico contra o Flamengo fosse em São Januário. A Polícia Militar alegou "riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva".

Confira a nota do Bepe na íntegra:

"A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) se opôs ao pedido do Clube de Regatas Vasco da Gama para que o próximo clássico entre Vasco e Flamengo, previsto para o dia 19 de abril, fosse realizado no Estádio de São Januário. A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza."

Agora, o Vasco precisa analisar outras possibilidade. O Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo, não é uma opção. O local terá um show do cantor Thiaguinho no mesmo dia.

O Maracanã é gerido pela dupla Fla-Flu. Porém, o estádio não é visto com bons olhos por conta do que ocorreu no Campeonato Carioca. Mesmo sendo mandante, o Cruz-Maltino não teve direito aos lucros em bares, estacionamento e camarotes, que foram destinados ao consórcio.

Mudar o jogo para outro Estado também não é uma opção. Segundo o regulamento, não há mais tempo ábil para mudança. O clube que deseja deslocar jogos desta maneira precisa apresentar a solicitação, com 20 dias úteis de antecedência e obter a aprovação de todos os envolvidos: Federação filiada e anfitriã.

Vasco e Flamengo fizeram uma das semifinais do Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fala de Pedrinho sobre local de Vasco x Flamengo gerou polêmica

Em entrevista ao "Podcast Cruzmaltino", Pedrinho, presidente do Vasco deixou claro que era o desejo sediar o clássico em São Januário. O dirigente até cogitou a possibilidade de torcida única. O Flamengo emitiu um posicionamento se mostrando contrário.