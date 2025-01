Clássico entre São Paulo e Corinthians é adiado após temporal

O clássico entre São Paulo e Corinthians, previsto para iniciar neste domingo (26) às 18h30 (de Brasília), foi adiado duas vezes após decisão da arbitragem, que realizou vistorias nas condições do gramado do Morumbi. Com isso, o Majestoso agora tem início marcado para às 19h30 (de Brasília), salvo nova alteração.

+ Com retorno de Memphis, Ramón define escalação do Corinthians contra o São Paulo

A decisão foi comunicada aos clubes pelo diretor do duelo. Nos próximos minutos, a equipe de arbitragem realizará uma nova vistoria e, se as condições forem favoráveis, as equipes subirão ao campo para iniciar o aquecimento.

Com apenas dois jogos na competição devido à pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe comandada por Zubeldía ocupa a terceira colocação do grupo C, com 4 pontos em dois jogos.

Os visitantes seguem com aproveitamento perfeito, somando nove pontos em três rodadas. Devido ao saldo de gols, no entanto, o Timão aparece atrás do Mirassol, que venceu a Portuguesa na rodada.

Veja comunicado da Federação Paulista de Futebol

A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre São Paulo e Corinthians, no Morumbis, se reuniram novamente com os dois clubes e, depois de nova avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma unanime adiar o inicio do jogo para 19h30.

Gramado do Morumbis, palco da partida entre São Paulo e Corinthians (Foto: Reprodução)

Retrospecto de São Paulo x Corinthians

Morumbis

156 jogos

São Paulo (45 vitórias)

Corinthians (51 vitórias)

60 empates

Campeonato Paulista

189 jogos

São Paulo (61 vitórias)

Corinthians (68 vitórias)

Escalações de São Paulo e Corinthians

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Lucas Moura e Oscar; Luciano e Calleri.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana e André Carrillo; Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto.