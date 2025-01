Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam horas antes do clássico

Torcedores de São Paulo e Corinthians protagonizaram um confronto na tarde deste domingo, 26, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Aproximadamente 50 torcedores de ambos os times brigaram na Avenida Marquês de São Vicente, utilizando pedaços de madeira, barras de ferro e rojões como armas. O jogo entre as equipes está marcado para às 18h30, no MorumBis, válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Vídeos compartilhados nas redes sociais, feitos por pessoas que passavam pelo local, mostram grupos de torcedores armados com paus e barras de ferro partindo para a briga. Nas imagens, muitos deles aparecem com o rosto coberto por camisetas.

Em um dos vídeos, um torcedor do São Paulo aparece de joelhos, cercado por corintianos portando paus, e queriam roubar a camisa de uma torcida organizada tricolor.

Briga entre são-paulinos e corintianos horas antes do clássico (Reproduçã/redes sociais)

Em nota enviada ao Lance!, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) afirmou que a Polícia Militar foi acionada para conter um tumulto entre os torcedores dos dois clubes e que não houve registros de feridos. Confira a nota na íntegra abaixo.

Os times se enfrentam duas vezes neste final de semana. No sábado, o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 2 na final da Copinha, conquistando o título.

Como o mando do jogo deste domingo é do São Paulo, apenas torcedores tricolores poderão comparecer ao estádio. Desde abril de 2016, vigora no estado de São Paulo a regra de torcida única em clássicos, uma medida implementada pelo Ministério Público (MP-SP) em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). A determinação se aplica aos clássicos entre Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Guarani e Ponte Preta.

Confira a nota da Secretaria de Segurança Pública:

A Polícia Militar foi acionada para intervir em um tumulto envolvendo torcedores do Corinthians e do São Paulo na Avenida Marquês de São Vicente, na tarde deste domingo (26). Os policiais interceptaram parte deles, acompanhando o grupo até o embarque no metrô da Barra Funda para garantir segurança. Até o momento, não houve registros de feridos e nenhuma ocorrência foi relatada nas unidades de pronto-socorro da região.