A transmissão de São Paulo x Corinthians neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), na CazéTV, reúne ídolos das duas torcidas nos comentários. Direto do MorumBis, Jadson, bi-campeão brasileiro pelo Timão, e Souza, campeão mundial pelo Tricolor, estão sofrendo um pouco com a forte chuva na capital paulista.

O Majestoso marca a quarta rodada do Campeonato Paulista. Além da CazéTV, Record, Nosso Futebol, Zapping Sports e UOL Play também transmitem a partida.

São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O São Paulo não perde para o Timão há cinco jogos, a última vez foi em 25 de julho de 2023, na Neo Química Arena, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Do lado corintiano, a escrita é muito mais apegada ao contexto histórico do clássico. O retrospecto recente não condiz com os números gerais, principalmente em jogos realizados no MorumBis. O Timão venceu 51 vezes na casa do rival, contra 45 triunfos do próprio Tricolor.

Retrospecto do Majestoso

Morumbis

156 jogos

São Paulo (45 vitórias)

Corinthians (51 vitórias)

60 empates

Campeonato Paulista

189 jogos

São Paulo (61 vitórias)

Corinthians (68 vitórias)