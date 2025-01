Com retorno de Memphis, Ramón define escalação do Corinthians contra o São Paulo

Ramon Díaz definiu a escalação do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Após realizar um cronograma específico de pré-temporada, Memphis Depay retorna ao time titular e inicia uma partida pela primeira vez na temporada.

Hugo Souza, que teve seu novo contrato registrado com o clube paulista recentemente, volta ao gol e veste a braçadeira de capitão. André Ramalho e Cacá formam a dupla de zaga, com Matheus Bidu e Matheuzinho nas laterais.

Substituto de Rodrigo Garro, que se recupera de lesão, Coronado segue entre os onze iniciais, com Yuri Alberto e Memphis no comando do ataque.

Sem Breno Bidon, convocado para a Seleção Brasileira sub-20, à disposição, a comissão técnica optou pela entrada de Alex Santana. Raniele e André Carrillo completam a trinca de meio de campo. Já Pedro Raul, titular contra o Água Santa, não foi relacionado para o Majestoso.

Yuri Alberto será titular do Corinthians no clássico contra o São Paulo, fora de casa, pelo Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do Corinthians

Portanto, a escalação do Corinthians para enfrentar o São Paulo tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana e André Carrillo; Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Banco de reservas: Matheus Donelli, Félix Torres, Palacios, Charles, Romero, Héctor Hernández, Léo Mana, Ryan, Talles Magno, Hugo, Tchoca, José Martínez.

As equipes se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quarta rodada da competição estadual. Com nove pontos, o Timão aparece na segunda colocação do grupo A.