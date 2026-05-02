Gerente da base do Vasco integra grupo estratégico da CBF para impulsionar a formação

O gerente geral das categorias de base do Vasco, Rodrigo Dias, marcou presença na primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Base Brasileira, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), realizada na última segunda-feira (27), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O encontro deu início a uma série de discussões consideradas estratégicas para o futuro da formação de atletas no país.

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A iniciativa reúne cerca de cem profissionais de diversas áreas — entre representantes de clubes, federações, especialistas em educação esportiva e ex-jogadores — com o objetivo de construir diretrizes mais modernas e eficientes para o desenvolvimento das categorias de base. A proposta é alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais, reforçando aspectos como integridade, sustentabilidade e proteção aos jovens atletas.

Durante a reunião, Rodrigo Dias destacou o caráter colaborativo do grupo. Segundo ele, o ambiente tem sido produtivo, permitindo a identificação de desafios e a construção conjunta de soluções que contribuam para a evolução do futebol brasileiro como um todo.

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- Estamos realizando um grupo de trabalho onde a CBF nos abriu as portas e reuniu gestores de base, presidentes de clubes, federações e colaboradores para discutirmos a formação integral do atleta em todas as suas áreas. Tem sido um ambiente produtivo, com troca de experiências, apresentação de desafios e compartilhamento de boas práticas. A partir disso, buscamos contribuir com planos de ação para a evolução do futebol brasileiro como um todo

Riquelme Avellar e Rodrigo Dias, diretor da base do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Ao abordar os principais pontos da formação, o dirigente ressaltou três pilares fundamentais: identificação, desenvolvimento e promoção dos atletas. Ele também reconheceu avanços recentes da CBF, especialmente na ampliação das competições de base e na qualificação de profissionais, mas apontou que o maior desafio ainda é garantir uma formação integral — que vá além do desempenho em campo e inclua aspectos sociais e humanos.

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- De maneira geral, a formação passa por três pilares: identificar, desenvolver (treinamentos e competição) e promover. É importante reconhecer o avanço proporcionado pela CBF na oferta de competições e também na qualificação dos profissionais. O grande desafio está na formação integral, que vai além do campo, contemplando também o desenvolvimento humano e social do atleta.

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Outro tema relevante discutido foi o Certificado de Clube Formador, mecanismo que assegura direitos aos clubes e proteção aos atletas a partir dos 14 anos, permitindo a formalização de contratos de formação e, posteriormente, profissionais. Para idades entre 10 e 14 anos, Dias destacou a importância de um acordo ético entre clubes, que busca garantir respeito e segurança aos jovens em processo de desenvolvimento.

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No contexto do Vasco, o dirigente evidenciou a complexidade da estrutura de base, que conta com 13 categorias, do sub-6 ao sub-20. Segundo ele, cada fase exige uma abordagem específica, respeitando o estágio de desenvolvimento dos atletas e reforçando o compromisso do clube em formar não apenas jogadores, mas também cidadãos.

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