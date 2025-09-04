Chegadas e saídas: Confira o balanço da janela de transferências do Santos
Dirigente também comentou sobre a falta de credibilidade do clube no mercado
Na visão do diretor executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, a baixa credibilidade do clube no mercado, causada por gestões anteriores, dificultou as negociações na atual janela de transferências.
Mattos comentou o assunto na última quarta-feira (3), em entrevista coletiva na Vila Belmiro, ao fazer um balanço de sua atuação no Peixe e avaliar as chegadas e saídas de jogadores nesta temporada.
— Essa preocupação de “sem dinheiro” está longe de ser um problema aqui no Santos. A questão não é ter ou não recursos, isso é algo com que já estou acostumado e que enfrentei diversas vezes, com bons resultados. O que precisamos, e o presidente Marcelo Teixeira já vem fazendo isso junto com toda a diretoria, é resgatar a credibilidade do clube. É impressionante como o Santos enfrenta dificuldades nesse sentido, porque destruíram essa confiança no mercado. A esmagadora maioria dos clubes não quer negociar ou impõe condições fora do padrão para fechar negócios. Isso é reflexo de muitas situações do passado em que compromissos não foram honrados — declarou.
Ao todo, foram 17 saídas de jogadores que estavam no elenco ou emprestados, além de oito contratações nesta janela.
Atualmente, o Santos conta com 34 atletas no grupo principal. As vendas e empréstimos renderam cerca de R$ 106 milhões, valor que o clube deve receber até o fim do próximo ano. Já os investimentos totalizam cerca de R$ 52 milhões, com mais de R$ 54 milhões de lucro.
Recentemente, o Santos vendeu Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por R$ 12 milhões. Revelado nas categorias de base do clube, o atacante de 18 anos havia sido promovido ao elenco profissional no fim do ano passado.
Ao comentar sobre as saídas dos Meninos da Vila, o diretor executivo de futebol Alexandre Mattos destacou a dificuldade de negociar atletas formados na base santista e explicou os motivos da venda:
— Vender jogador da categoria de base é difícil em qualquer clube, e no Santos é ainda mais complicado. Entendo que o torcedor pense: “Vendeu um garoto como o Luca”. Mas temos de ser claros: vendemos porque precisamos de dinheiro. Se observarmos o mercado, até atletas que batem recordes de vendas saem por necessidade financeira. Fizemos essa negociação para equilibrar o caixa e pagar a folha salarial. Além disso, respeitamos o desejo do atleta e de sua família. Essa foi uma das melhores vendas desta janela. O Luca tem muito potencial, mas ainda atuou pouco no profissional — explicou.
SAÍDAS: Gil (aposentadoria), Diego Borges (ZTE FC, da Hungria), Aderlan (Sport), Léo Godoy (Independiente, da Argentina), Rodrigo Ferreira (São Bernado), Diego Pituca (V-Varen Nagasaki, do Japão), Soteldo (Fluminense), Gabriel Veron (Juventude), Deivid Washington (questão contratual - retorno ao Chelsea), Julio Furch (Banfield, da Argentina), Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia), João Paulo (Bahia), Kevyson (Sport), Nathan Santos (Remo), Edcarlos (Botafogo-PB), Vinicius Zanocelo (Ceará) e Balão (Botafogo-PB).
Elenco do Santos:
Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes, João Fernandes e João Pedro.
Zagueiros: João Basso, João Ananias, Luan Peres, Luisão, Zé Ivaldo, Adonis Frías, Alexis Duarte e Lautaro Díaz.
Laterais: Mayke, Igor Vinícius, JP Chermont, Souza, Escobar e Vini Lira.
Meio-campistas: Zé Rafael, João Schmidt, Tomás Ríncón, Willian Arão, Gabriel Bontempo, Hyan, Neymar Jr., Rollheiser e Victor Hugo.
Atacantes: Guilherme, Caballero, Thaciano, Barreal, Robinho Jr., Tiquinho Soares e Andrey.
Reforços:
Reforço: Luisão
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 21 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Novorizontino
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Zé Ivaldo
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Cruzeiro
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025
Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)
O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.
Reforço: Thaciano
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 30 anos
Data do anúncio: 13 de janeiro
Último clube: Bahia
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Tiquinho Soares
Posicionamento: centroavante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 34 anos
Data do anúncio: 24 de janeiro
Último clube: Botafogo
Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027
Reforço: Neymar
Posicionamento: meia ou atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho
Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação
Reforço: Gabriel Veron (atacante)
O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.
Reforço: Álavro Barreal
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 6 de fevereiro
Último clube: FC Cincinnati (EUA)
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Benjamín Rollheiser
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 12 de fevereiro
Último clube: Benfica (POR)
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Deivid Washington
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 20 anos
Data do anúncio: 20 de fevereiro
Último clube: Chelsea (ING)
Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Zé Rafael
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 26 de feveireiro
Último clube: Palmeiras
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027
Reforço: Igor Vinicius
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: São Paulo
Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028
Reforço: Willian Arão
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: Panathinaikos (GRE)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026
Reforço: Gustavo Caballero
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 23 anos
Data do anúncio: 24 de julho
Último clube: Nacional (PAR)
Contrato: até julho de 2029
Reforço: Mayke
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileira
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 30 de julho
Último clube: Palmeiras
Contrato: até o fim de 2027
Reforço: Victor Hugo
Posicionamento: meio-campo
Nacionalidade: brasileira
Idade: 21 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: Flamengo
Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026
Reforço: Lautaro Díaz
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: Independiente del Valle (ECU)
Contrato: (empréstimo) até o 31 de julho de 2026
Reforço: Alexis Duarte
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 25 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: Spartak Moscou (RUS)
Contrato: até setembro de 2029
Reforço: Adonis Frías
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: argentino
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: León (MEX)
Contrato: até 31 de dezembro de 2028
