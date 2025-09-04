Chegadas e saídas: Confira o balanço da janela de transferências do Santos

Na visão do diretor executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, a baixa credibilidade do clube no mercado, causada por gestões anteriores, dificultou as negociações na atual janela de transferências.

Mattos comentou o assunto na última quarta-feira (3), em entrevista coletiva na Vila Belmiro, ao fazer um balanço de sua atuação no Peixe e avaliar as chegadas e saídas de jogadores nesta temporada.

— Essa preocupação de “sem dinheiro” está longe de ser um problema aqui no Santos. A questão não é ter ou não recursos, isso é algo com que já estou acostumado e que enfrentei diversas vezes, com bons resultados. O que precisamos, e o presidente Marcelo Teixeira já vem fazendo isso junto com toda a diretoria, é resgatar a credibilidade do clube. É impressionante como o Santos enfrenta dificuldades nesse sentido, porque destruíram essa confiança no mercado. A esmagadora maioria dos clubes não quer negociar ou impõe condições fora do padrão para fechar negócios. Isso é reflexo de muitas situações do passado em que compromissos não foram honrados — declarou.

Ao todo, foram 17 saídas de jogadores que estavam no elenco ou emprestados, além de oito contratações nesta janela.

Atualmente, o Santos conta com 34 atletas no grupo principal. As vendas e empréstimos renderam cerca de R$ 106 milhões, valor que o clube deve receber até o fim do próximo ano. Já os investimentos totalizam cerca de R$ 52 milhões, com mais de R$ 54 milhões de lucro.

Recentemente, o Santos vendeu Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por R$ 12 milhões. Revelado nas categorias de base do clube, o atacante de 18 anos havia sido promovido ao elenco profissional no fim do ano passado.

Ao comentar sobre as saídas dos Meninos da Vila, o diretor executivo de futebol Alexandre Mattos destacou a dificuldade de negociar atletas formados na base santista e explicou os motivos da venda:

— Vender jogador da categoria de base é difícil em qualquer clube, e no Santos é ainda mais complicado. Entendo que o torcedor pense: “Vendeu um garoto como o Luca”. Mas temos de ser claros: vendemos porque precisamos de dinheiro. Se observarmos o mercado, até atletas que batem recordes de vendas saem por necessidade financeira. Fizemos essa negociação para equilibrar o caixa e pagar a folha salarial. Além disso, respeitamos o desejo do atleta e de sua família. Essa foi uma das melhores vendas desta janela. O Luca tem muito potencial, mas ainda atuou pouco no profissional — explicou.

SAÍDAS: Gil (aposentadoria), Diego Borges (ZTE FC, da Hungria), Aderlan (Sport), Léo Godoy (Independiente, da Argentina), Rodrigo Ferreira (São Bernado), Diego Pituca (V-Varen Nagasaki, do Japão), Soteldo (Fluminense), Gabriel Veron (Juventude), Deivid Washington (questão contratual - retorno ao Chelsea), Julio Furch (Banfield, da Argentina), Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia), João Paulo (Bahia), Kevyson (Sport), Nathan Santos (Remo), Edcarlos (Botafogo-PB), Vinicius Zanocelo (Ceará) e Balão (Botafogo-PB).

Elenco do Santos:

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes, João Fernandes e João Pedro.

Zagueiros: João Basso, João Ananias, Luan Peres, Luisão, Zé Ivaldo, Adonis Frías, Alexis Duarte e Lautaro Díaz.

Laterais: Mayke, Igor Vinícius, JP Chermont, Souza, Escobar e Vini Lira.

Meio-campistas: Zé Rafael, João Schmidt, Tomás Ríncón, Willian Arão, Gabriel Bontempo, Hyan, Neymar Jr., Rollheiser e Victor Hugo.

Atacantes: Guilherme, Caballero, Thaciano, Barreal, Robinho Jr., Tiquinho Soares e Andrey.

Reforços:

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (POR)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (ING)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (GRE)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileira

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 30 de julho

Último clube: Palmeiras

Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo

Posicionamento: meio-campo

Nacionalidade: brasileira

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Flamengo

Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026

Reforço: Lautaro Díaz

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Independiente del Valle (ECU)

Contrato: (empréstimo) até o 31 de julho de 2026

Reforço: Alexis Duarte

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 25 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Spartak Moscou (RUS)

Contrato: até setembro de 2029



Reforço: Adonis Frías

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: argentino

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: León (MEX)

Contrato: até 31 de dezembro de 2028