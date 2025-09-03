Alexandre Mattos abre o jogo sobre permanência de Neymar no Santos

O atacante Neymar foi anunciado pelo Santos no dia 31 de janeiro deste ano, com contrato inicial de cinco meses. Durante as férias, na pausa para o Mundial de Clubes, o jogador renovou até o fim da temporada e agora veste a camisa 10 pelo menos até o término do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 foi titular no empate sem gols contra o Fluminense, na Vila Belmiro, mas ainda não sabe se estará em campo no dia 14 de setembro, quando o Santos enfrentará o Atlético-MG na Arena MRV.

Nesta quarta-feira (3), o Diretor Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos, afirmou em entrevista coletiva na Vila Belmiro que a presença do capitão na partida dependerá de uma conversa entre o jogador e o técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele também disse que espera ver o jogador na Copa.

— Ele já colocou isso publicamente e eu repassei ao Vojvoda. O Neymar está sempre disponível, respeitando os limites dele. Acho que será mais uma conversa técnica, e vamos respeitar isso, fazendo o melhor para o Santos — declarou Mattos.

O estádio do Galo tem gramado sintético, tipo de piso que não agrada a Neymar. Em entrevista na zona mista do Morumbis, após a partida contra o Juventude, o craque deixou clara sua insatisfação com esse tipo de campo.

— Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Atuar em campo de society me incomoda como jogador, independentemente das minhas lesões. Jogar em um gramado de qualidade é sempre melhor. Fico feliz por voltar aqui depois de tantos anos. Sempre me senti bem neste estádio, com vitórias e gols — disse Neymar na ocasião.

Alexandre Mattos não confirma a presença de Neymar no duelo contra o Galo. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Mattos sobre Neymar:

Alexandre Mattos comentou sobre a possibilidade de Neymar permanecer no Santos até a próxima Copa do Mundo, que será disputada no meio do ano que vem, no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

— A janela já é feita pensando no futuro. Já estamos preparando a próxima. Quando você tem 17 saídas, o trabalho também é projetado para frente. Temos uma ideia pronta. Sobre ele, o Neymar é um dos principais jogadores em atividade no futebol mundial por tudo que representa como atleta e como homem, pela humildade e pelo caráter, além do pai que ele é. É um exemplo para as gerações, também pelo trabalho social do Instituto Neymar Jr. Claro que ele dá visibilidade, mas, acima de tudo, é muito bom para a sociedade — destacou Mattos.

O dirigente ainda ressaltou que Neymar sempre respeitou e reconheceu o papel fundamental do Santos em sua formação como jogador.

— Muita gente fala dele sem conhecimento, sem nem pegar o telefone para procurar saber, apenas em busca de likes. Ele é um grande homem e, particularmente, sempre vou querer que ele esteja conosco. Vejo o desejo dele de estar aqui por tudo o que construiu em família, reforçando vínculos e estando presente. E isso só é possível pelo apoio do presidente Marcelo Teixeira.

Neymar é mais do que um atleta, é um filho do Santos. Sempre se preocupou com o clube. Lembro que ele fez questão de cobrar o Barcelona pela taxa de solidariedade na negociação com o PSG. Ele continuará sendo o protagonista que sempre foi. Espero que esteja conosco no futuro, pois é muito importante — completou o dirigente.

— O Santos é liderado pelo Marcelo Teixeira e, consequentemente, os profissionais vêm ao clube seguindo essa direção, como mencionei com o caso do Vojvoda. A presença do Neymar dentro do clube é uma ferramenta importante nas negociações com atletas; todos dizem que gostariam de jogar com ele. O pai dele, Neymar da Silva Santos, tem credibilidade e agrega valor junto a patrocinadores do clube.

Quem decide sobre qualquer assunto é o Marcelo e o Marcelinho. O Neymar é mais do que um companheiro nosso, está conosco, nos ajuda e é fundamental. Tenho muito apreço por ele. Vim para o Santos por causa da família Teixeira e, obviamente, a família Neymar também teve influência. Adoro e admiro ambas as famílias, e as tenho como exemplo — concluiu Mattos.