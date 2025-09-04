Alexandre Mattos revela detalhes da recuperação de Willian Arão no Santos

O volante do Santos, Willian Arão, entrou em campo pelo clube em apenas uma partida na temporada, justamente contra o Flamengo — equipe na qual foi campeão em dez oportunidades —, no dia 16 de julho. Na ocasião, o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Neymar, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Nove dias após o duelo, o clube informou que o jogador apresentava um edema muscular na panturrilha direita. Em 31 de julho, Arão iniciou o processo de transição física para os gramados.

Na última quarta-feira (3), o diretor executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, comentou sobre o desejo do volante de retornar aos gramados, mas afirmou que ele foi “segurado” por Juan Pablo Vojvoda, que solicitou um período maior de recuperação. Mattos também descartou qualquer possibilidade de rescisão contratual.

continua após a publicidade

– É um atleta em quem confiamos, que demonstra no dia a dia o desejo de contribuir. Está incomodado com a situação. É um jogador vitorioso, profissional e de caráter. Ele quer ajudar, não veio apenas para receber salário. Veio para contribuir. Acreditamos e confiamos nele. Confiamos também no departamento médico para que tudo caminhe bem. A previsão é que ele esteja disponível para treinar o mais rápido possível. Ele está se dedicando muito e tenho certeza de que vai contribuir e fará de tudo para dar alegria ao torcedor jogando futebol – declarou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Willian Arão estava no estava no Panathinaikos, da Grécia, antes de assinar com o Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Alexandre Mattos também destacou a importância de Willian Arão nos bastidores do Santos e revelou um episódio ocorrido no vestiário antes da última partida, contra o Fluminense, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Com um edema muscular na panturrilha, o volante deve voltar a ser relacionado no duelo contra o Atlético-MG, marcado para o dia 14 de setembro, em Belo Horizonte.

– O próprio Willian Arão está muito incomodado por ainda não ter conseguido contribuir, mas temos enorme confiança nele. Ele vem ajudando bastante no vestiário. Um exemplo foi no último jogo: no retorno do Zé Ivaldo, o Arão o chamou no vestiário e conversou com ele por 10 ou 15 minutos. Tenho certeza de que isso ajudou muito na confiança do Zé Ivaldo. Também tenho certeza de que o Arão vai nos ajudar bastante. Ele está quase pronto, é apenas uma questão médica. Não é nada grave, mas é algo que vem incomodando – explicou Mattos.

Carreira de Arão:

Willian Arão foi anunciado como reforço do Santos no dia 1º de julho. Ao todo, o Peixe já contratou 17 jogadores desde o início da temporada.

O volante estava no Panathinaikos, da Grécia, e chegou ao Alvinegro em definitivo, assinando contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

Natural de São Paulo (SP), Arão iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo e passou por Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense, Botafogo e Flamengo no futebol brasileiro. Na Europa, defendeu o Fenerbahçe, da Turquia, antes de atuar pelo Panathinaikos.

Pelo Flamengo, o jogador disputou 377 partidas e marcou 35 gols entre janeiro de 2016 e julho de 2022.

Ao longo da carreira, Willian Arão soma conquistas expressivas, entre elas três títulos da Copa Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Copa do Brasil, uma Copa da Grécia, uma Copa da Turquia e dois Campeonatos Brasileiros.