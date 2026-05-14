menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Chape vence Botafogo, e mais um gigante dá adeus à Copa do Brasil; dê suas notas

Chape vence por 2 a 0 e avança às oitavas de final

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
20:11
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Marcinho jogador do Chapecoense disputa lance com Danilo jogador do Botafogo durante partida no estadio Arena Conda pelo campeonato Copa Do Brasil 2026.
imagem cameraChapecoense vence o Botafogo por 2 a 0 e avança as oitavas da Copa do Brasil (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na Copa do Brasil das "zebras", o Botafogo, que era favorito contra a virtual rebaixada Chapecoense, deu adeus ao sonho do título inédito. A Chape venceu o duelo por 2 a 0, na Arena Condá, superando o placar de 1 x 0 construído pelo Alvinegro no Nilton Santos.

continua após a publicidade

Relacionadas

Eliminado, o Botafogo se juntou a gigantes como São Paulo e Bahia, também eliminados na 5ª fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, a Chapecoense avança para as oitavas de final da competição.

Primeiro tempo: Chape aproveita chances e marca dois

Antes do primeiro gol da Chapecoense, o jogo era pouco movimentado, com o Botafogo assumindo um pouco mais de protagonismo, com mais investidas ao gol adversário. Após os 19 minutos, quando a Chape abriu o placar com Marçinho, o roteiro mudou. O atacante, ex-jogador do Botafogo, acertou um golaço de fora da área, no canto do goleiro Neto.

continua após a publicidade

A partir daí, a Chapecoense passou a dominar as ações ofensivas do jogo, abrindo caminho para o segundo gol que viria aos 51 minutos. Livre de marcação pelo lado direito, Everton encontrou Bolasie dentro da área para estufar as redes com um cabeceio preciso.

Segundo tempo: Chape administra vantagem e conquista classificação

Vencendo por 2 a 0, placar que já garantia a classificação direta para as oitavas de final, o segundo tempo começou lento, com a Chape usou os artifícios que podia para diminuir o tempo de bola rolando. Foi justamente por fazer a famosa "cera", que o goleiro Anderson Paixão, da Chapecoense, foi advertido com um cartão amarelo.

continua após a publicidade

Na reta final, o jogo virou uma verdadeira loucura. O Botafogo empilhou chances de gol: algumas vezes parou nas mãos do goleiro Anderson Paixão, em outras foi refém de finalizações desleixadas, desperdiçando as últimas chances de levar o jogo para os pênaltis.

Aos 48 minutos, o goleiro Neto foi até a área adversária, deixando a baliza alvinegra vazia. A Chape aproveitou o gol vazio e marcou no contra-ataque, porém o gol foi anulado por impedimento.

Chapecoense x Botafogo
Chapecoense vence o Botafogo por 2 a 0 e avança as oitavas da Copa do Brasil (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️ Danilo revela expectativas para convocação da Seleção Brasileira: 'Tranquilo'

Visão do Lance!

Ficou abaixo 📉

Frágil na marcação, Alexander Barboza deixou a desejar em ambos os gols da Chapecoense. O zagueiro do Botafogo cedeu espaço nos lances e, pouco combativo, permitiu a construção de jogadas perigosas.

Lance Capital 💡

O cronômetro já marcava 50 minutos do segundo tempo quando o Botafogo construiu sua jogada mais perigosa no jogo. O jovem Kadir, panamenho de 18 anos, teve a chance de marcar o gol que poderia levar a partida aos pênaltis, mas finalizou errado e isolou a bola.

Não vou ver isso sozinho 😱

Olha só a pintura que fez o atacante Marcinho! Na gaveta e com direito à "Lei do ex", esse foi o gol que abriu o placar em Chapecoense x Botafogo.

Avalie a atuação dos jogadores do Botafogo

🎰 Aposte nos próximos jogos do Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Avalie a atuação dos jogadores da Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá
🥅 Gols: Marcinho 19'/1°T (1-0); Bolasie 51'/'1ºT (2-0);
🟨 Cartões amarelos: Arthur Cabral, Franclim Carvalho (BOT) / Marcinho, Bruno Pacheco, Anderson Paixão, Rafael Carvalheira (CHA).
🟥 Cartões vermelhos: X

Arbitragem
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

Chapecoense (Téc: Fábio Matias)
Anderson, Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Evertom, Bruno Pacheco, Camilo (C), Rafael Carvalheira, Ênio, Marcinho, Bolasie.

Botafogo (Téc: Franclim Carvalho)
Neto, Vitinho, Bastos, Barboza (C), Marçal, Edenilson, Medina, Danilo, Montoro, Júnior Santos, Arthur Cabral.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias