Chape vence Botafogo, e mais um gigante dá adeus à Copa do Brasil; dê suas notas

Chape vence Botafogo, e mais um gigante dá adeus à Copa do Brasil
Chape vence por 2 a 0 e avança às oitavas de final
Na Copa do Brasil das "zebras", o Botafogo, que era favorito contra a virtual rebaixada Chapecoense, deu adeus ao sonho do título inédito. A Chape venceu o duelo por 2 a 0, na Arena Condá, superando o placar de 1 x 0 construído pelo Alvinegro no Nilton Santos.
Eliminado, o Botafogo se juntou a gigantes como São Paulo e Bahia, também eliminados na 5ª fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, a Chapecoense avança para as oitavas de final da competição.
Primeiro tempo: Chape aproveita chances e marca dois
Antes do primeiro gol da Chapecoense, o jogo era pouco movimentado, com o Botafogo assumindo um pouco mais de protagonismo, com mais investidas ao gol adversário. Após os 19 minutos, quando a Chape abriu o placar com Marçinho, o roteiro mudou. O atacante, ex-jogador do Botafogo, acertou um golaço de fora da área, no canto do goleiro Neto.
A partir daí, a Chapecoense passou a dominar as ações ofensivas do jogo, abrindo caminho para o segundo gol que viria aos 51 minutos. Livre de marcação pelo lado direito, Everton encontrou Bolasie dentro da área para estufar as redes com um cabeceio preciso.
Segundo tempo: Chape administra vantagem e conquista classificação
Vencendo por 2 a 0, placar que já garantia a classificação direta para as oitavas de final, o segundo tempo começou lento, com a Chape usou os artifícios que podia para diminuir o tempo de bola rolando. Foi justamente por fazer a famosa "cera", que o goleiro Anderson Paixão, da Chapecoense, foi advertido com um cartão amarelo.
Na reta final, o jogo virou uma verdadeira loucura. O Botafogo empilhou chances de gol: algumas vezes parou nas mãos do goleiro Anderson Paixão, em outras foi refém de finalizações desleixadas, desperdiçando as últimas chances de levar o jogo para os pênaltis.
Aos 48 minutos, o goleiro Neto foi até a área adversária, deixando a baliza alvinegra vazia. A Chape aproveitou o gol vazio e marcou no contra-ataque, porém o gol foi anulado por impedimento.
Visão do Lance!
Ficou abaixo 📉
Frágil na marcação, Alexander Barboza deixou a desejar em ambos os gols da Chapecoense. O zagueiro do Botafogo cedeu espaço nos lances e, pouco combativo, permitiu a construção de jogadas perigosas.
Lance Capital 💡
O cronômetro já marcava 50 minutos do segundo tempo quando o Botafogo construiu sua jogada mais perigosa no jogo. O jovem Kadir, panamenho de 18 anos, teve a chance de marcar o gol que poderia levar a partida aos pênaltis, mas finalizou errado e isolou a bola.
Não vou ver isso sozinho 😱
Olha só a pintura que fez o atacante Marcinho! Na gaveta e com direito à "Lei do ex", esse foi o gol que abriu o placar em Chapecoense x Botafogo.
✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá
🥅 Gols: Marcinho 19'/1°T (1-0); Bolasie 51'/'1ºT (2-0);
🟨 Cartões amarelos: Arthur Cabral, Franclim Carvalho (BOT) / Marcinho, Bruno Pacheco, Anderson Paixão, Rafael Carvalheira (CHA).
🟥 Cartões vermelhos: X
Arbitragem
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
Chapecoense (Téc: Fábio Matias)
Anderson, Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Evertom, Bruno Pacheco, Camilo (C), Rafael Carvalheira, Ênio, Marcinho, Bolasie.
Botafogo (Téc: Franclim Carvalho)
Neto, Vitinho, Bastos, Barboza (C), Marçal, Edenilson, Medina, Danilo, Montoro, Júnior Santos, Arthur Cabral.
