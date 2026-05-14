Fluminense registra mais de 18 mil ingressos vendidos para apresentação de Hulk

Mais de 18 mil ingressos foram vendidos para o duelo entre Fluminense e São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com apuração do Lance!. A partida será realizada neste sábado (16), no Maracanã, às 19h, e contará com a apresentação oficial do atacante Hulk no gramado antes do apito inicial. Em paralelo, para a partida contra o Bolívar, na Libertadores, 40 mil ingressos já foram comercializados.

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Apresentação de Hulk

Para a recepção do novo reforço neste fim de semana, a organização estruturou um cronograma de atividades voltadas ao público presente. A programação inclui shows musicais distribuídos pelos setores Sul e Leste do Maracanã, além de uma condição promocional para a venda de cerveja, válida desde a abertura dos portões até o intervalo do jogo. O estádio também contará com áreas de recreação infantil instaladas em pontos específicos.

Os integrantes do programa Sócio Futebol terão acesso a resgates exclusivos, como o espaço "Camarote Verde" para acompanhar o jogador, vouchers com prêmios para experiências futuras e o dobro de pontuação no programa de fidelidade para quem passar pelas catracas até as 18h. O clube também ativou o cupom de desconto "HULKNOFLU", que garante 30% de abatimento em novas adesões, renovações ou atualizações de planos de sócio-torcedor.

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Hulk com a camisa do Fluminense (Foto: Reprodução/Fluminense)

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Campanha na Libertadores

Em busca de garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores com o apoio das arquibancadas, o Fluminense lançou a campanha "O Fluminense é a sua gente". A iniciativa reduz os preços dos ingressos para os confrontos contra o Bolívar, no dia 19 de maio, e o Deportivo La Guaira, no dia 27 de maio.

As entradas de valor inteiro custarão a partir de R$ 20, disponibilizadas para o setor Leste Superior, enquanto os setores Sul, Leste Inferior e Oeste terão bilhetes inteiros fixados em R$ 30. A promoção também permite que os associados levem um convidado adicional com o mesmo percentual de desconto de seu plano titular.

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Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

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