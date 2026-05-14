O São Paulo demitiu Roger Machado nesta quarta-feira, dia 14, logo após a eliminação da equipe na quinta fase da Copa do Brasil. O Tricolor agora vai ao mercado em busca de um novo treinador. Como esperado, um nome surge forte: Dorival Júnior.

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Internamente, Dorival Júnior seria a opção mais "segura" no que diz respeito à recepção da torcida. O treinador é bastante respeitado, além de ter uma boa relação com os jogadores e ser interpretado como alguém bom de grupo. Rafinha, gerente de futebol chegou a ser comandado por Dorival.



As negociações são controladas por Rui Costa, Massis e o próprio Rafinha, que formam o departamento de futebol.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

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No mais, a questão principal seria o lado financeiro. Dorival tem um salário considerado alto para a média tricolor. Nesta semana, um áudio de Harry Massis vazou, no qual o presidente dizia que o salário do técnico no Corinthians chegava próximo aos R$ 3 milhões. Reuniões devem acontecer nesta quinta-feira.

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Veja como foi a demissão de Roger Machado

Após eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, Roger Machado deixou o comando técnico do São Paulo. O clube oficializou a demissão do treinador depois do resultado desta quarta-feira (13), em Caxias do Sul. Rui Costa, diretor executivo de futebol do clube, confirmou a queda do técnico durante coletiva de imprensa.

O vínculo com o São Paulo era válido até 31 de dezembro de 2026, mas a sequência de resultados acabou pesando, o que já havia colocado o técnico sob forte pressão. Sem conquistar a confiança da torcida, viu o time ser eliminado no Alfredo Jaconi após uma derrota por 3 a 1.