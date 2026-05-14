Possível pênalti em Corinthians x Barra-SC irrita torcedores: 'Não dá'

O primeiro tempo de Corinthians e Barra-SC, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil, terminou sem gols na Neo Química Arena, mas um lance envolvendo Yuri Alberto gerou revolta entre torcedores nas redes sociais.

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Veja o lance:

Aos 36 minutos da etapa inicial, o atacante corintiano foi puxado por Éverton Alemão próximo ao centro do gramado. Apesar da reclamação dos jogadores do Timão, a arbitragem mandou o jogo seguir, o que rapidamente virou assunto entre os torcedores na internet.

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Veja a repercussão:

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Dentro de campo, o Corinthians teve controle das ações e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Rodrigo Garro acertou a trave em cobrança de falta, enquanto Yuri Alberto obrigou o goleiro Ewerton a fazer duas boas defesas.

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Corinthians x Barra-SC disputam uma vaga nas Oitavas da Copa do Brasil. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

A equipe comandada por Fernando Diniz entrou em campo com a vantagem construída no jogo de ida, após vencer o Barra-SC por 1 a 0 em Florianópolis. Com isso, o Timão joga por um empate para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

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