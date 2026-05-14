Torcida do Botafogo aponta culpado por eliminação na Copa do Brasil: 'Parabéns'

O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil nesta quinta-feira (14) após perder por 2 a 0 para a Chapecoense, na Arena Condá. Com gols de Marcinho e Bolasie ainda no primeiro tempo, a equipe catarinense garantiu a classificação às oitavas de final da competição.

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➡️Possível pênalti em Chapecoense x Botafogo revolta torcedores: 'Claro'

A derrota aumentou a pressão sobre o momento político e administrativo vivido pelo clube carioca. Nas redes sociais, torcedores apontaram o empresário John Textor como principal responsável pela crise dentro e fora de campo do Alvinegro.

As críticas ganharam força após os recentes episódios envolvendo a SAF do Botafogo e os conflitos internos na Eagle Football Holdings. Parte da torcida relacionou a instabilidade administrativa ao desempenho da equipe na temporada.

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Veja a repercussão:

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A eliminação acontece em meio a uma semana turbulenta para o clube. Na última terça-feira (12), a Justiça voltou a suspender os poderes políticos da Eagle no Botafogo, contrariando decisão anterior do Tribunal Arbitral. Além disso, o Lyon cobra uma dívida bilionária envolvendo a holding de Textor.

O empresário norte-americano também esteve no centro de uma troca pública de farpas com Carlos Augusto Montenegro, crítico declarado de sua gestão. Em publicação nas redes sociais, Textor afirmou que as disputas internas prejudicaram o clube e prometeu resolver os impasses para recolocar o Botafogo na disputa por títulos.

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Como foi o jogo?

Texto de: Fernanda Gondim.

Antes do primeiro gol da Chapecoense, o jogo era pouco movimentado, com o Botafogo assumindo um pouco mais de protagonismo, com mais investidas ao gol adversário. Após os 19 minutos, quando a Chape abriu o placar com Marçinho, o roteiro mudou. O atacante, ex-jogador do Botafogo, acertou um golaço de fora da área, no canto do goleiro Neto.

A partir daí, a Chapecoense passou a dominar as ações ofensivas do jogo, abrindo caminho para o segundo gol que viria aos 51 minutos. Livre de marcação pelo lado direito, Everton encontrou Bolasie dentro da área para estufar as redes com um cabeceio preciso.

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Botafogo está eliminado da Copa do Brasil de 2026. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Vencendo por 2 a 0, placar que já garantia a classificação direta para as oitavas de final, o segundo tempo começou lento, com a Chape usou os artifícios que podia para diminuir o tempo de bola rolando. Foi justamente por fazer a famosa "cera", que o goleiro Anderson Paixão, da Chapecoense, foi advertido com um cartão amarelo.

Na reta final, o jogo virou uma verdadeira loucura. O Botafogo empilhou chances de gol: algumas vezes parou nas mãos do goleiro Anderson Paixão, em outras foi refém de finalizações desleixadas, desperdiçando as últimas chances de levar o jogo para os pênaltis.

Aos 48 minutos, o goleiro Neto foi até a área adversária, deixando a baliza alvinegra vazia. A Chape aproveitou o gol vazio e marcou no contra-ataque, porém o gol foi anulado por impedimento.

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