O Palmeiras teve novidades no treinamento da tarde desta quinta-feira (14), na Academia de Futebol, quando deu início à preparação para enfrentar o Cruzeiro, no sábado (16), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Brasileirão. Andreas Pereira, Arthur e Allan estão recuperados de problemas físicos e treinaram integralmente no campo. Benedetti, por sua vez, pode se tornar novo desfalque.

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Além do trio que treinou de forma integral, Paulinho, que foi desfalque em Londrina por controle de carga, também participou normalmente das atividades. O lateral-esquerdo Piquerez cumpriu cronograma no gramado com a fisioterapia do Núcleo de Saúde e Performance e, por fim, Benedetti, que saiu lesionado contra o Jacuipense, ficou na parte interna e fará ainda exames complementares.

Do trio, Allan é baixa confirmada, pois precisará cumprir suspensão em razão do acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Felipe Anderson assuma a vaga entre os titulares.

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Os titulares da última partida fizeram atividades no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou um trabalho técnico em dimensões reduzidas. Na sequência, houve uma movimentação de construções de jogadas, cruzamentos e finalizações.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López.

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Belé sobre o primeiro gol pelo profissional do Palmeiras

Um dos autores dos gols no jogo da Copa do Brasil, Erick Belé falou da emoção de sua primeira bola na rede pelo time principal.

— Ontem foi um dia muito marcante, fiz meu primeiro gol como profissional e também conquistamos a classificação na Copa do Brasil. Estou muito feliz por isso. Eu cheguei ao vestiário e já mandei mensagem para a minha família. Agradeço a eles também por terem me ajudado até aqui. Foi uma vitória muito boa, controlamos a maior parte do jogo, fizemos os gols e agora é manter isso — disse a Cria da Academia.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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