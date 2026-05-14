Justiça penhora ações da 777 na SAF do Vasco e impõe trava para futura venda

A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quinta-feira a penhora das ações da 777 Partners na SAF do Vasco. A decisão foi tomada pela juíza Maria Aparecida da Costa Bastos, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), após pedido da Matix Capital, empresa que atuou como consultora na venda da SAF vascaína ao grupo norte-americano em 2022.

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Com a medida, as ações pertencentes à 777 ficam bloqueadas judicialmente. Dessa forma, o Vasco não poderá vender, transferir ou utilizar esses ativos como garantia sem autorização prévia da Justiça.

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A decisão impacta diretamente o processo de negociação conduzido pelo presidente Pedrinho para a venda da SAF. O clube tem conversas avançadas com o empresário Marcos Lamacchia para vender 90% das ações.

Caso a decisão seja mantida, qualquer avanço na operação dependerá de autorização judicial relacionada ao pedido apresentado pela Matix Capital.

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Donos da 777 Partners, Josh Wander esteve no CT do Moacyr Barbosa (Rafael Ribeiro/Vasco)

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No pedido de penhora, a empresa alegou risco de dissipação patrimonial e citou uma suposta crise financeira enfrentada pelas empresas executadas. Um dos sócios da Matix é Thairo Arruda, ex-CEO do Botafogo.

Atualmente, a divisão das ações da SAF do Vasco está estruturada da seguinte forma:

30% pertencem ao clube associativo; 31% pertencem à 777 Partners, adquiridos por meio de aportes desde 2022; 39% estão sob controle do Vasco por determinação judicial, enquanto a disputa segue em arbitragem.

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