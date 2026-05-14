Rivais não perdoam Botafogo após eliminação na Copa do Brasil; veja memes

O Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil, na 5° fase, pela Chapecoense, em Chapecó. Com placar de 2 a 0, a equipe Alviverde reverteu a vantagem conquistada na primeira partida, no Nilton Santos, sendo desclassificado. Os rivais do Alvinegro, é claro, pegaram pesado nas redes sociais.

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Veja como os rivais reagiram:

Botafogo é eliminado na Copa do Brasil (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Primeiro tempo: Chape aproveita chances e marca dois

Antes do primeiro gol da Chapecoense, o jogo era pouco movimentado, com o Botafogo assumindo um pouco mais de protagonismo, com mais investidas ao gol adversário. Após os 19 minutos, quando a Chape abriu o placar com Marçinho, o roteiro mudou. O atacante, ex-jogador do Botafogo, acertou um golaço de fora da área, no canto do goleiro Neto.

A partir daí, a Chapecoense passou a dominar as ações ofensivas do jogo, abrindo caminho para o segundo gol que viria aos 51 minutos. Livre de marcação pelo lado direito, Everton encontrou Bolasie dentro da área para estufar as redes com um cabeceio preciso.

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Segundo tempo: Chape administra vantagem e conquista classificação

Vencendo por 2 a 0, placar que já garantia a classificação direta para as oitavas de final, o segundo tempo começou lento, com a Chape usou os artifícios que podia para diminuir o tempo de bola rolando. Foi justamente por fazer a famosa "cera", que o goleiro Anderson Paixão, da Chapecoense, foi advertido com um cartão amarelo.

Na reta final, o jogo virou uma verdadeira loucura. O Botafogo empilhou chances de gol: algumas vezes parou nas mãos do goleiro Anderson Paixão, em outras foi refém de finalizações desleixadas, desperdiçando as últimas chances de levar o jogo para os pênaltis.

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Aos 48 minutos, o goleiro Neto foi até a área adversária, deixando a baliza alvinegra vazia. A Chape aproveitou o gol vazio e marcou no contra-ataque, porém o gol foi anulado por impedimento.