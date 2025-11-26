No dia 29 de outubro, exatamente um mês antes da final da Libertadores, drama para o Flamengo. No jogo de ida contra o Racing, Pedro fratura o antebraço direito e Bruno Henrique, seu sucessor natural, diz que não gosta de atuar como centroavante. De lá para cá, porém, o ídolo rubro-negro desafiou as próprias palavras e teve a melhor sequência artilheira em quatro anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal

Foram oito partidas do veterano de 34 anos no período, atuando como 9 a maior parte do tempo. Nas últimas seis, marcou seis gols. Não balançava as redes tantas vezes em um mesmo recorte desde agosto de 2021. Na ocasião, ainda deu três assistências, totalizando nove participações. Compare abaixo.

Bruno Henrique - 01/11/25 a 25/11/25

Flamengo 3 x 0 Sport - ⚽⚽

Flamengo 3 x 2 Santos - ⚽

Sport 1 x 5 Flamengo - ⚽

Fluminense 2 x 1 Flamengo - ❌

Flamengo 3 x 0 Bragantino - ⚽

Atlético-MG 1 x 1 Flamengo - ⚽

continua após a publicidade

Bruno Henrique - 25/07/21 a 15/08/21

Flamengo 5 x 1 São Paulo - ⚽⚽⚽

Flamengo 6 x 0 ABC - ⚽🅰️

Corinthians 1 x 3 Flamengo - ⚽

Flamengo 0 x 4 Internacional - ❌

Olimpia 1 x 4 Flamengo - 🅰️🅰️

Flamengo 2 x 0 Sport - ⚽

Vale lembrar, porém, que a última sequência artilheira havia sido anterior à grave lesão de Ligamento Cruzado Anterior (LCA), sofrida em 2022. Como é natural, ainda mais para um jogador de mais de 30 anos, Bruno Henrique teve dificuldades no retorno aos gramados. No caminho, ainda enfrentou o drama da acusação de manipulação de resultados, da qual foi absolvido recentemente.

continua após a publicidade

Bruno Henrique comemora gol marcado contra o Atlético-MG na última partida (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

➡️ Rubro-Negro 'adia' título, mas empate com Atlético-MG traz boas notícias

Desempenho de Bruno Henrique por temporada

2019: 34 gols em 60 jogos (136 minutos para marcar)

2020: 22 gols em 55 jogos (210 minutos para marcar)

2021: 20 gols em 48 jogos (183 minutos para marcar)

2022: 3 gols em 23 jogos (532 minutos para marcar)

2023: 7 gols em 38 jogos (311 minutos para marcar)

2024: 9 gols em 56 jogos (385 minutos para marcar)

2025: 15 gols em 56 jogos (212 minutos para marcar)

BH é esperança do Flamengo na final da Libertadores

Bruno Henrique cresceu no momento mais decisivo da temporada. Sem Pedro, que sofreu lesão na coxa, e Plata, suspenso, o veterano assume a responsabilidade do comando de ataque rubro-negro na final da Libertadores. Em plena forma física e leve depois da absolvição nos tribunais, pode fazer história novamente. A equipe de Filipe Luís disputa o título continental com o Palmeiras neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru.