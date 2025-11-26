Reforço colombiano do Cruzeiro para 2026 já está em Belo Horizonte

O atacante colombiano Néiser Villareal, reforço do Cruzeiro para a temporada de 2026, desembarcou na manhã desta quarta-feira (26), em Belo Horizonte. Com a rescisão de contrato com o Millonarios, da Colômbia, o jogador de 20 anos pôde antecipar a apresentação ao clube celeste, com o qual assinou um pré-contrato em setembro.

Néiser Villarreal fará exames médicos e assinará contrato com o Cruzeiro, mas poderá estrear somente em janeiro, quando será aberta a primeira janela de transferências da próxima temporada. A jovem revelação colombiana agradeceu a confiança apresentada pela Raposa e prometeu se dedicar ao clube:

- Muito feliz, muito feliz com o Cruzeiro. Quero agradecê-los pela contratação. Vou me concentrar no Cruzeiro já e fazer as coisas da melhor maneira. Fiquem tranquilos, porque vou fazer as coisas muito bem – afirmou Villarreal, em entrevista à "Samuca TV", ainda no Aeroporto de Belo Horizonte.

Néiser David Villarreal Quiñones, natural de Tumaco, na Colômiba, é destro e atua pelos dois lados do campo e centralizado. Revelado pelo Millonarios, o atacante foi monitorado e aprovado pelo scouting do Cruzeiro, conforme revelou o responsável pelo setor, o português Joaquim Pinto. O clube celeste até tentou antecipar a apresentação do jogador mas não houve acordo com o Millonarios.

Reforço do Cruzeiro para 2026 foi destaque no Sub-20 da Colômbia

Nesta temporada, Néiser atuou pouco pelo time colombiano: foram apenas 15 jogos, com duas assistências e nenhum gol. A última partida com a camisa do Millonarios foi em 19 de junho, a derrota por 2 a 1 para o Santa Fe, pelo Campeonato Colombiano. O atacante se destacou mesmo em 2025 na Seleção Colombiana Sub-20, com 13 gols e cinco assistências.

Atacante Néiser Villarreal é o novo reforço do Cruzeiro (Foto: Reprodução X/Cruzeiro)

Néiser Villarreal foi artilheiro do Campeonato Sul-Americano e da Copa do Mundo Sub-20. No Sul-Americano, disputado em fevereiro, marcou oito gols e deu quatro assistências em nove jogos na campanha da Colômbia que terminou na terceira colocação – o Brasil foi o campeão.

Pela Copa do Mundo, em outubro, Villareal, com cinco gols, dividiu a artilharia com outros três jogos, e a Colômbia novamente terminou em terceiro lugar. A boa atuação do atacante chamou a atenção de clubes estrangeiros, como o Barcelona, cujos observadores no Mundial monitoraram a jovem revelação colombiana.

Após o Mundial, Néiser Villarreal, já com pré-contrato assinado com o Cruzeiro, não se reapresentou ao Millonarios no prazo determinado e o atrito com o clube antecipou sua liberação em alguns dias.